Depuratore di Cornigliano, analisi odorigena esclude criticità: “Miasmi limitati all’area industriale”

Genova. Procede il lungo viaggio ‘burocratico’ del progetto del nuovo grande depuratore di Cornigliano, l’impianto che nei prossimi anni avrà il compito di depurare praticamente tutti i fanghi prodotti dalla depurazione diffusa cittadina. A fine agosto Iren ha presentato l’analisi odorigena, che in questi giorni è stata validata da Arpal

“I risultati delle simulazioni indicano che il territorio interessato da concentrazioni superiori a 1

OU/m3 ricade nell’area industriale e non comprende edifici a carattere residenziale o comunque frequentati da personale anche per limitati periodi di tempo. Le abitazioni più vicine si trovano a nord del depuratore e sono caratterizzati da ricadute inferiori a 1 UO/mc, soglia di accettabilità ai sensi degli indirizzi per l’applicazione dell’art. 272-bis“. Queste le parole del deipartimento delle Attività produttive e rischio tecnologico di Arpal che ha analizzato le carte progettuali fornite da Ireti alla luce delle varianti progettuali presentate in questi anni.

Lo studio modellistico ha preso in esame l’area limitrofa al futuro impianto, incrociando i dati di emissione con le statistiche legate alla direzione e alla forza del vento che caratterizza quella parte della città. “Il ciclo di trattamento reflui fognari e dei fanghi biologici origina una serie di emissioni derivanti sia dai sistemi di trattamento dell’aria di processo, sia dal riutilizzo termico del biogas – si legge nelle carte progettuali – Il progetto del nuovo impianto di depurazione acque reflue D.A.C. (Depuratore Area Centrale) di Genova prevede il trattamento delle emissioni odorigene in atmosfera al fine di contenere il possibile impatto olfattivo. I criteri progettuali di contenimento degli odori si concretizzano nell’installazione di un sistema di aspirazione dell’aria esausta e di un sistema di deodorizzazione costituito da scrubber a secco. Detti dispositivi saranno costituiti da serbatoi riempiti con un mezzo filtrante attraverso il quale viene fattafluire l’aria da trattare”.

Il posizionamento degli scrubber

Questi scrabber saranno sette e dovrebbero quindi garantire l’abbattimento dei miasmi sotto la soglia della prima classe di sensibilità, la più stringente, relativa alle zone residenziali. Secondo quanto emerso dalla simulazione, quindi, questa soglia sarebbe superata solo all’interno del perimetro dell’impianto, mentre gli odori prossimi a questa soglia (che secondo la teoria rappresenta quel valore per cui un odore è ritenuto avvertibile dal 50% della popolazione), saranno in una fascia che andrà a superare di qualche metro i confini del depuratore.

In quest’area passa la Guido Rossa, che quindi potrebbe essere un punto di ‘annusamento’ particolarmente esposto, al contrario delle abitazioni che, sempre secondo lo studio, saranno raggiunte solamente da valori sotto questa soglia prevista dalla legge. In questa zona quindi sotto soglia sono compresi Villa Bombrini e i palazzi a sud di via Cornigliano. Per tutto il resto del quartiere i valori potranno essere ancora più bassi fino ad arrivare ad un quinto dei valori considerati limite. Questo almeno sulla carta, ai nasi dei corniglianesi l’ardua sentenza.