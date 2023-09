Depositi chimici, la Via nazionale torna in bilico? “Valuteremo col ministero, tra 10 giorni la risposta”

Genova. Torna in ballo l’attribuzione della valutazione d’impatto ambientale per il trasferimento dei depositi chimici a Ponte Somalia. Due settimane fa la doccia fredda dagli uffici del ministero dell’Ambiente che avevano rivendicato la competenza sulla pratica. Ma oggi, dopo l’incontro col ministro Gilberto Pichetto Fratin in Regione col presidente Giovanni Toti e il sindaco Marco Bucci, si è aperto uno spiraglio nell’ottica di scongiurare ulteriori lungaggini sulla procedura.

“Per quanto ci riguarda, l’adeguamento tecnico-funzionale dell’area portuale in cui vanno i depositi è un atto sufficiente al trasferimento. Si tratta di valutare tra ministero e uffici regionali quale sia la competenza specifica sulla procedura di Via, ma è un tema che ci preoccupa moderatamente – ha spiegato Toti nel punto stampa dopo il vertice -. Ci siamo impegnati reciprocamente, dopo un confronto che avranno gli uffici nei prossimi 10 giorni: se giuridicamente riteniamo che il ministero (come al momento è per dichiarazione della direzione generale ministeriale) si deve far carico della Via, l’accompagneremo in questo percorso per farlo nel più breve tempo possibile; se invece alla concatenazione giuridica di tutta una serie di atti si dovesse immaginare che la competenza debba tornare alla Regione, il ministero ce lo comunicherà”.

In altri termini, nonostante la risposta ufficiale arrivata nero su bianco da Roma, secondo quanto affermato dal presidente di Regione Liguria la competenza potrebbe tornare alla Regione. E questo eviterebbe di dover ripartire con l’iter autorizzativo. Si tratta di una questione meramente tecnica: la pratica è qualificata formalmente come “adeguamento tecnico-funzionale” di un’area portuale, anche se nella nota ministeriale che ha avocato la competenza della pratica viene citato il pronunciamento del Consiglio dei Lavori pubblici, che ha derubricato il progetto come variante al Piano Regolatore portuale del 2000, ancora oggi vigente. “Questa – precisa Toti – è una cosa che escludono i nostri uffici e credo ci verrà confermata dal ministero anche alla luce del pronunciamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sulla qualifica dell’atto c’è piena sintonia istituzionale. Poi, sul fatto che trattandosi di depositi chimici in un grande porto di interesse nazionale la Via possa essere fatta dal ministero e non dalla Regione è un ragionamento cui siamo totalmente aperti. Ma in ogni caso quella Via riguarderà un adeguamento tecnico funzionale, che lo faccia il ministero o la Regione“.

Nei fatti però gli uffici romani hanno rilevato la competenza ministeriale anche e soprattutto per la natura dell’impianto che si andrebbe a realizzare, sia per la tipologia di materiali che vengono stoccati, sia per la loro quantità. In altre parole, essendo un impianto a rischio di incidente rilevante, la competenza statale sembra essere scontata. A prescindere dalle ‘pressioni’ genovesi e dal denominazione del progetto.

“Evitiamo il contenzioso tocca a te, tocca a me. Valutiamo”, si limita a chiosare il ministro Pichetto Fratin. Che in mattinata, interpellato dai cronisti a margine della lectio magistralis tenuta alla Summer School dell’Università di Genova, aveva assicurato “tempi più rapidi possibili” per la Via, dando per scontato che la procedura sarebbe stata nazionale e offrendo comunque “disponibilità a verificare se ci sono punti di incontro o mediazione o delle correzioni rispetto alle indicazioni progettuali”.

“Il tema politico sui depositi chimici – osserva ancora Toti – è che nessuno se n’è mai preso carico e oggi le amministrazioni della città, della Regione e del porto si prendono carico di trovare una sistemazione più sicura di dove sono adesso. La maggior parte di chi si straccia vesti oggi è stato per 70 anni senza fare nulla. Che ora si faccia una polemica politica su chi deve fare la Via tra Toti e Pichetto mi sembra abbastanza surreale”. Dunque: “Chi deve fare la Via farà questa Via. È la cosa che meno mi appassiona. È un procedimento tecnico amministrativo in cui la politica non c’entra, ci diranno se va bene, se è tutto regolare, che cosa bisogna fare per renderli massimamente sicuri. Ne prenderemo atto, ma discutiamo di politica, poi le procedure sono procedure”.