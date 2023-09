Depositi chimici, il ministro Pichetto Fratin: “I tempi della Via saranno i più rapidi possibili”

Genova. “I tempi sono quelli delle procedure, dipende se sono complicate o non sono complicate, non c’è qualcosa di automatico. L’impegno del ministero è per avere tempi più rapidi possibili, dipende anche dalle risposte dei proponenti”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, oggi a Genova per una lectio magistralis all’università e un incontro in Regione col presidente Giovanni Toti, sulla valutazione d’impatto ambientale per il trasferimento dei depositi chimici a Ponte Somalia nel porto di Sampierdarena.

“Come ministero – ha risposto Pichetto Fratin prima di incontrare gli studenti della Summer School – valutiamo sotto l’aspetto delle procedure di valutazione di impatto ambientale, quindi non posso andare oltre le valutazioni tecniche che farà la commissione certamente con la più completa disponibilità a verificare se ci sono punti di incontro o mediazione o delle correzioni rispetto alle indicazioni progettuali”.

In mattinata a parlare del dossier Superba e Carmagnani col ministro sarà anche il sindaco Marco Bucci che martedì in consiglio comunale ha tirato dritto: “Non faremo retromarcia, l’iter si allunga di sei mesi? Non è un buon motivo per mollare, e venerdì parleremo con il ministro Pichetto Fratin – ha dichiarato – ho tempo fino al 2027, la fine del mio mandato, per riuscire a spostare i depositi e se non ci riesco spero che qualcuno lo farà dopo di me”.

Negli scorsi giorni il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha avocato alla propria competenza la valutazione di impatto ambientale del progetto che quindi dovrà iniziare un nuovo percorso autorizzativo. Era stata la Regione Liguria a chiedere un chiarimento sul tema. “Sulla base del decreto legislativo 152 del 2006 si ritiene che lo svolgimento del procedimento di valutazione ambientale sul progetto in oggetto rientri tra le competenze di questa Amministrazione“, ha risposto il ministero.

Un ulteriore ostacolo alla pratica è lo stop arrivato dal Comitato tecnico regionale che all’unanimità ha bocciato il progetto di Superba chiedendo integrazioni in tema di sicurezza. Gli aspetti più critici riguardano non tanto lo stoccaggio ma il trasferimento delle sostanze chimiche liquide dalle banchine ai depositi. In particolare, in merito alla documentazione, si parla del fatto che “non è stato affrontato in maniera idonea il rischio aggiuntivo legato anche all’effetto domino”.