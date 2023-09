Davide Damonte e Rachele Bruni vincono il 79° Miglio Marino di Sturla

Genova. Sono Davide Damonte (Rari Nantes Arenzano) e Rachele Bruni (Aurelia Nuoto) ad aggiudicarsi il 79° Miglio Marino di Sturla , la gara di nuoto in mare aperto nata nel 1913 e ambientata nel Golfo di Sturla. Giornata di sole e mare in buone condizioni per i 416 partecipanti alla rassegna natatoria curata dalla Sportiva Sturla.

Damonte Cola, al terzo successo consecutivo, si impone in 20’45” allo sprint su Tommaso Gallesio (Superba Nuoto) e Samuele Zaccagno (Superba Nuoto), staccati di 3 e 5 secondi. Bruni è quarta in 20’57”, seguita da Alessandra Biscotti (prima Master) e Sara Cartagenova (entrambe Genova Nuoto My Sport). Primo Master è Stefano Gentile della Nuotatori Genovesi.

Sono Luca Profumo (Genova Nuoto My Sport) e Athena Moretti (Sportiva Sturla) rispettivamente con il tempo di 11’25” e 12’49” ad aggiudicarsi il Piccolo Miglio. Il podio è completato da Samuele Formentini e Luca Pastrovicchio (entrambi Superba Nuoto), da Sara Cartagenova (Genova Nuoto My Sport) ed Elisa Grosso (Sportiva Sturla). Vincitori di categoria sono gli esordienti B Olivia Perrone (Nuotatori Genovesi) e Alessandro Moscatelli (Nuotatori Genovesi), gli esordienti A Virginia Uccelli (Amatori Nuoto Savona) e Filippo Ionadi (Rari Nantes Spezia). Tra gli Amatori, nei primi tre posti maschili si classificano Andrea Ottaviani, Alberto Sassoli e Stefano Marchi mentre nei primi posti femminili Elisa Ghersi, Matilde Agosto e Anna Taddei.

L’evento è stato sostenuto da Panarello, Latte Tigullio, Timossi, Cellini, Coop, Tossini Focaccia, Noberasco, Granosalis, Cressi, Esaote, Pesto Amore, Pextu e Studio Gerbino. Sostengono l’organizzazione le società vicine di casa quali USE Ciappeletta, CN Sturla, CV Vernazzolesi, USD Dario Gonzatti, Dinghy Snipe Club, Canoa Verde e Pesca Quarto.