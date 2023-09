Dalla Biciofficina alla Falegnameria Sociale, in centro storico nuove aperture all’insegna del sociale e della sostenibilità

Genova. Un nuovo hub dedicato alla manutenzione e alla cura del verde pubblico e privato, della persona e degli spazi in via San Donato, Momart, spazio ideato da alcune mamme per la condivisione di arte, creatività e accoglienza con i bambini, le famiglie e il quartiere in via San Bernardo, la Falegnameria Sociale, officina di lavorazione del legno, in stradone Sant’Agostino. Sono solo alcuni dei nuovi spazi rigenerati che hanno aperto nel sestiere del Molo, in centro storico, nell’ambito del Patto di Sussidiarietà – Genova Centro Storico, parte del Piano Integrato Caruggi.

In occasione della Settimana europea della mobilità, proprio alla Falegnameria Sociale di stradone Sant’Agostino sono stati presentati gli eventi, le inaugurazioni, le mostre e i laboratori per i più piccoli previsti in centro storico e nell’area del Molo, che verrà per l’occasione chiusa per due ore al traffico veicolare tra via dei Giustiniani, piazza Ferretto, vico Biscotti, San Donato e stradone Sant’Agostino. Le iniziative sono finalizzate al coinvolgimento e alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica rispetto al tema della mobilità sostenibile.

Tra gli altri spazi “ad hoc” ci sono poi la Bicicletteria dei Giustiniani, che sarà attiva nei prossimi mesi per il noleggio di biciclette standard ed elettriche, tour in risciò in centro storico in collaborazione con TreeCycle, in via dei Giustiniani, e Boom, Biciofficina Maddalena, ricavato da un bene confiscato alla criminalità organizzata in vico Rosa. Si tratta di una ciclofficina con un’idea fortemente comunitaria e sociale, come ha spiegato il responsabile Roberto Murgia, un laboratorio per ragazzi del centro di educazione al lavoro lab85 che offre opportunità, per chi lo vorrà, di imparare a riparare la bici, scambiarla o riciclarla, promuovendo anche la mobilità sostenibile.

“La rigenerazione e riqualificazione degli spazi urbani si crea, si genera e si favorisce attraverso iniziative come queste – spiega Marco Montoli, coordinatore del Patto di Sussidiarietà del Centro Storico – La valorizzazione dei presìdi sociali che stiamo portando avanti è strategica e funzionale alla rigenerazione di un territorio che presenta senza dubbio complessità, sulle quali occorre ancora lavorare, ma anche enormi potenzialità e risorse. L’obiettivo per il quale, nell’ambito del Patto, ci stiamo impegnando da anni insieme al Comune di Genova è quello di favorire e incrementare vivibilità del territorio e qualità della vita di tutti, all’interno del centro storico».

“Una rassegna ricca e articolata di eventi che testimoniano l’impegno quotidiano del Patto del sestiere del Molo, ma anche della Maddalena e di Prè, per la rigenerazione e rivitalizzazione del centro Storico, in linea con il percorso di co-progettazione avviato negli ultimi anni dalla Direzione Politiche sociali del Comune – ha aggiunto l’assessore ai Servizi Sociali, Lorenza Rosso – Il Patto in essere con gli enti e le associazioni del Terzo Settore sta dando i suoi frutti, mirando al rilancio di questa parte importantissima della nostra città attraverso eventi e iniziative di grande impatto sociale, culturale e aggregativo, di cui Mettiamoci in Molo rappresenta in questo senso un esempio da imitare e rilanciare per la sua capacità, dando vita a connessioni sociali, di plasmare una comunità più coesa”.

“Con questa rassegna di eventi che prevede attività e spettacoli organizzati dal sestiere del Molo, e l’inaugurazione di tre spazi rigenerati – conclude il presidente del Municipio Centro Est Andrea Carratù – perseguiamo il nostro obiettivo, ovvero riportare la gente a riappropriarsi del centro storico e investire maggiormente nella sua vivibilità. Sappiamo che le soluzioni per rigenerare e riqualificare non sono immediate, né semplici, ma sappiamo che l’unica strada da percorrere è riaprire attività virtuose, rendere il centro storico più pulito, investire sulle piazze, organizzare eventi e riportare in centro bambini e anziani i nonni in completa sicurezza”.