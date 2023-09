Cyber security, il convegno genovese: “Istituzioni hanno il dovere di proteggere i dati”

Genova. “Genova è una città che ha una forte capacità di reazione agli attacchi cyber basti pensare che le gang russe hanno attaccato tutti i porti ma a Genova, grazie al lavoro di Liguria Digitale, non sono riusciti, così come è stato protetto in maniera egregia l’ospedale di San Martino”.

Il racconto di Paola Girdinio, presidente del Competence Center Start 4.0, fa emergere i dettagli di una “guerra ibrida”, la prima che, oltre al fronte, si combatte anche in rete, che mostrano la resilienza del sistema di cyber security italiano che si si è trovato a fronteggiare, a causa del sostegno all’ucraina, numerosi attacchi dagli hacker russi. Temi che sono al centro della nona edizione di CSET (cyber security for energia & transport infrastructure) l’evento di riferimento sulla cyber security organizzato dal centro di competenza nazionale START 4.0, in corso al Palazzo della Borsa di Genova. A confrontarsi sui legami sempre più profondi tra la ricerca scientifica, l’Industria e la difesa nazionale sui temi della cybersecurity per le infrastrutture critiche saranno, infatti, i maggiori esperti italiani e internazionali che condivideranno conoscenze, prospettive e strategie sul un elemento chiave nel panorama tecnologico contemporaneo.

“Al centro di questa edizione ci sono i temi delle nuove normative europee – spiega – ma anche della supply chain, la catena della logistica, perché la protezione delle piccole imprese diventa fondamentale per proteggere anche le aziende più grandi”. E qui entra in campo la formazione, che è fondamentale perché il 95% degli attacchi passa dall’errore umano, e in centro di competenza ha coinvolto 35 mila dipendenti di enti e imprese nel 2022 e 40 mila quest’anno. “Questo è un tema molto importante per Genova – ricorda il sindaco, Marco Bucci – anche perché abbiamo infrastrutture strategiche molto importanti, come il porto, ma da qui passano anche i cavi sottomarini, con una concentrazione di dati non indifferente che dobbiamo proteggere, anche per la sicurezza nazionale”.

“Nell’epoca del 5G, in cui i dati in rete diventano un bene sempre più prezioso e vulnerabile – conclude l’assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Benveduti – le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di perseguire politiche attive in ambito di cyber security, per il monitoraggio e la difesa dai possibili attacchi informatici. Sono convinto che dal confronto di questa due giorni, possano emergere importanti collaborazioni tra grandi e piccole imprese, che devono essere sensibilizzate all’utilizzo di una sempre maggior protezione”.