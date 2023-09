Cinque cuccioli di pochi giorni abbandonati, l’appello del canile: “Serve urgentemente latte”

Genova. Cinque cuccioli di pochi giorni abbandonati e affidati alle cure del canile municipale Monte Contessa. A diffondere la notizia i volontari dell’associazione UNA, che gestisce la struttura, e che hanno lanciato un appello per recuperare il latte necessario allo svezzamento.

“Abbiamo trovato una balia che si prenderà cura di loro, ma abbiamo disperato bisogno di latte in polvere per cuccioli di cane e traversine – hanno scritto i volontari dell’associazione sui social – Per chi volesse aiutarci, si può fare arrivare direttamente il tutto in struttura oppure possiamo organizzarci con i nostri volontari per eventuali ritiri a domicilio. Vi ringraziamo ancora una volta, certi che i vostri aiuti arriveranno puntuali come sempre”.

I cuccioli, come detto, hanno pochi giorni, massimo due settimane, e non sono in grado di sopravvivere da soli senza la madre. Un passante li ha trovati a Molassana, li ha segnalati alla Croce Gialla e sono arrivati in canile. Ai volontari non è rimasto altro da fare che cercare appunto qualcuno in grado di prendersi cura di loro sino a quando non saranno abbastanza grandi da sopravvivere senza le cure “materne”, una balia umana che si occuperà di somministrare loro il latte in polvere per tutto il periodo necessario.

A luglio un episodio simile si era verificato a Sant’Eusebio: cinque cuccioli appena nati erano stati trovati in una scatola di cartone ed erano stati salvati dalla polizia, che li aveva poi affidati alla Croce Gialla. E qualche giorno fa un cane, un pitbull, era stato trovato legato a una ringhiera in corso Europa, anche lui abbandonato.