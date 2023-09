Crolla un pezzo di diga foranea a Pegli davanti al Varenna: il cedimento durante la mareggiata

Genova. Una parte della diga foranea aeroportuale lungo una ventina di metri ha ceduto sotto la forza della mareggiata che nei giorni scorsi si è abbattuta sulla costa durante l’ultima ondata di maltempo che ha colpito Genova e la Liguria nei giorni scorsi. Il pezzo crollato, ben visibile dalla terraferma, si trova davanti il litorale di Pegli in corrispondenza della foce del torrente Varenna. Secondo le prime ricostruzioni il cedimento sarebbe avvenuto nella notte tra venerdì e sabato. Al momento non si segnalano criticità legate alle attività di porto e aeroporto.

Non è la prima volta che qualcosa del genere accade proprio in quella parte di diga: già nel 2010 si era registrato un cedimento di qualche metro della diga. E non è un caso: in quella parte di mare, infatti, come si evince dalle mappe marine, il fondale sarebbe soggetto a continui mutamenti dovuto alla vicinanza con la foce del torrente Varenna, che come altri grandi torrenti liguri, nel corso dei millenni ha depositato una enorme quantità di materiale detritico, scavando più a largo una fossa, tecnicamente chiamata canyon. Il risultato è un estremo dinamismo del fondale, soprattutto in caso di eventi meteo marini estremi.

Un assetto simile – ma in piccolo – a quanto accade con i torrenti Polcevera e Bisagno, che nel fondali prossimi alla loro foce, nel corso di ere geologiche hanno creato un plafond detritico da cui poi discendono i due profondi canyon famosi per le loro caratteristiche che li rendono unici per quanto riguarda il Mar Mediterraneo: lunghi circa 70 chilometri, arrivano fino a 2700 metri di profondità a pochi chilometri dalla costa, con pareti scoscese fino al 50% di pendenza. Caratteristiche per peraltro li rendono preziosi per la biodiversità del Mar Ligure e fondamentali per il nostro Santuario dei Cetacei, garantendo un continuo ricircolo tra acque profonde e superficiali necessario per la risalita del plancton che ‘sfama’ i grandi mammiferi marini.

Fonte foto www.santuariocetacei.com

Un quadro complesso e che ha ovviamente delle ricadute anche in zona portuale, con fondali dinamici, che in alcuni punti e con determinate condizioni meteo possono diventare instabili. La diga foranea che protegge la pista del Cristoforo Colombo da sempre ha dovuto fare i conti con questo contesto, riportando più volte danni e cedimenti. Se si sbircia su Google Maps, inoltre, è possibile osservare un altro pezzo mancante praticamente di fronte alla torre di controllo dell’aeroporto, in un’area geograficamente a largo della costa compresa tra le foci dei torrenti Chiaravagna e Molinassi.

Foto di Peo Bressan