A Sestri Ponente il bar pasticceria che sforna i Crubik, i “croissant cubici” virali su TikTok

Genova. La vetrina in cui ha debuttato, diventando in poco tempo virale, è quella di TikTok: un croissant rivisitato, non tanto nel sapore quanto nella forma. Non più quella caratteristica di luna crescente – da qui il nome, “croissant”, con cui è nato in Francia nel XVII secolo – ma a cubo. Il “croissant cubico” è una delle ultime novità nel campo della pasticceria, e anche a Genova c’è una caffetteria con laboratorio che ha deciso di proporlo ai clienti.

Si tratta del Tentazioni Café di Sestri Ponente, che in estate ha lanciato, un po’ in sordina, il “Crubik”. E cioè un croissant cubico, come detto, che ha immediatamente attirato l’attenzione dei clienti e nel giro di pochissimi giorni ha fatto registrare il tutto esaurito.

“Un ringraziamento è doveroso a tutti coloro i quali ci hanno raggiunto e ai genovesi che accorrono da ogni dove pur di accaparrarsi un Crubik – avevano detto i gestori del bar pasticceria davanti a quello che era diventato un vero e proprio assalto – La produzione giornaliera continua e pian piano aumentano anche i pezzi disponibili. Si accettano prenotazioni per chi viene da lontano, giusto per essere sicuri di non fare un viaggio a vuoto”.

A oggi il bar di Sestri Ponente propone il Crubik con diverse farciture, dal cioccolato al pistacchio passando per il caramello salato e la crema, seguendo il solco tracciato nel 2018 dal pasticcere superstar di origini libanesi Bedros Kabranian, che l’ha presentato nella sua pasticceria di Stoccolma. Da allora il trend si è rapidamente allargato, approdando alla fine anche nel capoluogo ligure.