Crociere, Genova protagonista al convegno internazionale Clia di Amburgo

Genova, sempre più riconosciuta capitale delle crociere, è stata protagonista ad Amburgo di CLIA-Ports & Destinations Dialogue 2023, convegno di due giorni terminato ieri sera ed organizzato dalla Cruise Lines International Association (CLIA) l’associazione internazionale che riunisce l’intero ecosistema del settore di cui la nostra città è fra i principali membri.

Davide Falteri, consigliere delegato in materia di nuovi insediamenti aziendali sul territorio, è intervenuto per illustrare l’attuale fase di crescita e le prospettive che contraddistingueranno il futuro. Insieme alla direttrice generale di CLIA Europe Marie-Caroline Laurent ha poi presentato la CLIA Cruise Week Europe che si terrà nel capoluogo ligure dall’11 al 14 marzo 2024, due eventi di livello mondiale che coinvolgeranno l’intera filiera: il terzo CLIA European Summit ed il primo forum CLIA Innovation Expo pensato per le aziende fornitrici. Dopo l’edizione inaugurale del 2022 sarà quindi nuovamente Genova a riunire il gotha delle crociere, istituzioni e stakeholder. L’atteso appuntamento sarà realizzato grazie alla collaborazione tra Comune, Regione Liguria, Autorità Portuale e Camera di Commercio.

“Genova e il suo porto stanno vivendo un’importante fase di crescita che, anche grazie ai tanti progetti infrastrutturali previsti, sta attraendo nuovi investimenti che ne confermeranno la leadership nel Mediterraneo ma non solo – ha dichiarato Davide Falteri, consigliere delegato ai nuovi insediamenti aziendali -. Da sempre il settore crocieristico è per noi un elemento essenziale per l’economia ed il territorio e nei prossimi anni potremo offrire ulteriori spazi e servizi ospitando anche navi “World Class”. Ringrazio CLIA per l’attenzione e la stima mostrata nei nostri confronti e siamo estremamente orgogliosi di poter ospitare la CLIA Cruise Week Europe 2024″.

Nel corso della convention tedesca è stata sottolineata la leadership del capoluogo ligure in ambito portuale, cantieristico e marittimo. I dati evidenziano una situazione particolarmente favorevole con ulteriori margini di miglioramento. Tra il 2021 e il 2022, ad esempio, nel porto genovese e primo del Mediterraneo è stata registrata la presenza di oltre 1 milione di passeggeri, 665mila in più rispetto all’anno precedente. Oltre ad essere illustrativa e propedeutica alle prossime iniziative in programma sotto la Lanterna, la conferenza svoltasi in Germania ha consentito all’intera comunità crocieristica di interagire con colleghi del settore, discutere di idee e affrontare le sfide emerse nel corso dell’attuale stagione turistica per sviluppare in modo sempre più sostenibile ed innovativo un settore in costante espansione.