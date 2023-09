La Croce Verde di Sestri Ponente compie 120 anni: tutti gli eventi della festa

Genova. La Pubblica Assistenza Croce Verde di Sestri Ponente festeggia 120 anni di attività, il 1 di ottobre del 1903, su impulso di un’idea di Vittorio Parodi, viene fondata la Croce Verde. Sino ad allora il trasporto dei malati era affidato a coloro che trasportavano i cadaveri.

Nasce così un sodalizio che resiste da oltre 120 anni e svolge attività di soccorso sanitario, assistenza e protezione civile. Dal terremoto di Messina e Reggio Calabria, sino alle recenti emergenze del L’Aquila, Emilia Romagna, Amatrice, Ponte Morandi, sempre presente su tutto i territorio nazionale. Recentemente particolarmente attiva durante la pandemia Covid 19 , Croce Verde ha sempre garantito l’attività di assistenza in Genova ed in particolare a Sestri Ponente.

Il prossimo fine settimana presso la delegazione sono state organizzate due giornate di festeggiamenti tesi a celebrare i 120 anni dell’associazione: Sabato 30 settembre 2023 in vari punti della delegazione saranno realizzate dimostrazioni di soccorso, in piazza dei Micone nel pomeriggio si inizierà ballando con “DJ Tommy la notte e Omar Showman”. Alle ore 20:30 sarà il turno del gruppo LES CRIKO’ che intratterranno tutti con musica, ballo e animazione.

Domenica dalle ore 13:30 nell’adiacente piazza dei Micone il “gruppo formazione sanitaria” della Croce Verde Sestri Ponente spiegherà ai passanti interessati le manovre di primo soccorso nel consueto stand “fai la differenza, formati anche tu” Alle ore 16:00 partirà il corteo per le vie di Sestri Ponente che si concluderà in via Ciro Menotti dove verrà affissa una targa preso la storica sede associativa. A partire dalle 16:30 presso piazza dei Micone la cerimonia di ricorrenza del 120°, durante la quale saranno inaugurate 3 nuove ambulanze, al termine ci intratterrà con le sue battute e il suo spettacolo Alessandro Bianchi (Pirati dei Caruggi – Colorado Cafè – Only Fun).

Presso la piazza dei Micone nelle giornate di sabato e domenica saranno visitabili la mostra storica della pubblica assistenza “Croce Verde Experience” e la mostra micologica. Nel ricordare quanto al giorno d’oggi sia importante portare avanti le tradizioni e i nostri valori, il Consiglio Direttivo invita tutta la popolazione a partecipare numerosa visto che la Croce Verde Sestri Ponente è parte integrante del territorio sestrese e come tale vuole ricordare alla delegazione l’importanza sociale del volontariato ai giorni nostri. “Un giorno importante per noi, per i soci e per i volontari – dichiara Matteo Riva, Presidente dell’Associazione – ma, soprattutto, una giornata importante per Sestri Ponente, non esiste Sestri senza la Croce Verde e non esiste la Croce Verde senza Sestri.”