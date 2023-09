Cremonese-Sampdoria, il riscatto di Stankovic: “Ero in dovere di fare una buona prestazione”

Genova. La risposta migliore a due prestazioni negative in casa contro Pisa e Venezia l’ha data sul campo.

Filip Stankovic è stato protagonista in positivo della trasferta della sua Sampdoria contro la Cremonese salvando il risultato in diverse occasioni.

“Ripartiamo da questa partita – dice il portiere ai microfoni del canale youtube societario − è un buon punto, abbiamo reagito come squadra anche se è stato difficile dopo il gol preso. Ci teniamo stretto questo punto con la Cremonese, che è una squadra forte, dopo due sconfitte, e andiamo avanti”.

Il portierino blucerchiato conferma che la Serie B è molto difficile: “Non bisogna sottovalutare niente, ogni palla e ogni partita. Oggi siamo andati sotto, ma siamo stati uniti come gruppo e l’unità del gruppo ci porterà punti”.

Dopo due stop in casa la voglia di riscatto era tanta: “Anche io come giocatore ero in dovere di fare una buona prestazione e sono contento da parte mia e da parte della squadra per il punto”.

Delle quattro parate effettuate ieri Stankovic giudica quella più difficile su Vazquez: “Un colpo di testa con la palla che mi è rimbalzata davanti”.

Ora il giovane numero uno andrà in Nazionale: “I i ragazzi lavoreranno bene e quando torno mi farò trovare pronto come oggi”.

Troverà anche un compagno di sicuro molto più avanti: Sebastiano Esposito, che ieri ha esordito: “Sono contento dell’esordio di Esposito, di come entrato e so che aiuterà la squadra. In questi giorni rientreranno tanti ragazzi”.