Cremagliera Principe Granarolo torna operativa: terminati i lavori di ripristino

Genova. Sono stati ultimati i lavori relativi al ripristino della massicciata ferroviaria della stazione di Principe, danneggiata dopo le abbondanti precipitazioni verificatesi nei giorni 27 e 28 agosto.

Grazie all’ultimazione dei lavori, domani, giovedì 7 settembre, la ferrovia a Cremagliera Principe – Granarolo torna in servizio.

Contestualmente alla ripresa del servizio della cremagliera, il bus sostitutivo G1 non sarà più attivo. Amt ricorda che sono in corso i lavori di restauro della stazione superiore, per cui il capolinea viene effettuato alla fermata di via Bartolomeo Bianco.