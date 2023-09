Covid, anche in Liguria salgono i casi ma “nessun allarme”. Ritorno a scuola senza prescrizioni

Genova. I casi di covid aumentano anche in Liguria come in molte altre regioni italiane, ma i numeri non destano e non devo destare, allo stato attuale, preoccupazioni. Le rassicurazioni arrivano dall’assessore regionale alla Sanità, Angelo Gratarola, che alla vigilia della ripresa delle scuole ha voluto fare un punto sulla situazione epidemiologica insieme con il direttore generale di Alisa, Filippo Ansaldi, il direttore della clinica di Malattie Infettive del San Martino, Matteo Bassetti e il direttore dell’unità operativa Igiene del San Martino, Giancarlo Icardi.

Priorità del pool di esperti, evitare di suscitare allarme nella popolazione e indicare le corrette norme di comportamento da tenere in un periodo di ‘transizione’ dall’estate all’autunno e, tra qualche mese, all’inverno, quando il virus inevitabilmente tornerà a circolare con maggiore incidenza: “Siamo effettivamente di fronte a una qualche riaccensione epidemica in un quadro endemico – ha detto Gratarola – gli esperti l’avevano segnalato, non è una novità. Questo perché non abbiamo limitazioni, e ci muoviamo con libertà come prima del covid, grazie principalmente alla massiccia campagna vaccinale. Succederà ancora, perché i virus nel periodo invernale tornano a circolare di più, e alcuni casi, quelli che coinvolgono soggetti fragili, potrebbero comportare qualche ricovero. Bisogna però guardare i numeri e l’impatto del virus rispetto agli ospedali, e seguire le regole dettate dagli esperti. Tutti sanno benissimo che l’igiene delle mani è una cosa importante, ma al momento l’uso di mascherine, se non negli ambiente ospedalieri o nelle rsa dove vi sono soggetti per definizioni fragili, non è necessaria. Suggerire questi comportamenti al di fuori delle regole che solo gli esperti possono dare fa solo confusione”.

Le scuole riapriranno dunque in modalità “tradizionale”, senza particolari prescrizioni. Niente mascherine né distanziamento, anche perché “non avrebbe senso, visto che stiamo conducendo una vita senza alcuna prescrizione, e sarebbe inutile adottarne di specifiche solo in ambiente scolastico. Le mascherine sono necessarie in ambienti ospedaliero e in strutture sociosanitarie”. Ed è per tutelare i soggetti più fragili che a metà ottobre partirà la campagna di vaccinazione non soltanto contro il covid, ma anche contro l’influenza. Come da circolare ministeriale, il richiamo della vaccinazione annuale verrà offerto gli over 60, gli ospiti delle rsa, le donne in gravidanza o che hanno da poco partorito, operatori sanitari e sociosanitari e persone cosiddette “ultra fragili”, che soffrono di patologie che aumentano il rischio di covid-19 grave o immunodepressi: “Il richiamo in contemporanea deve nascere da evidenze scientifiche – ha detto Icardi – In questo periodo in cui la vaccinazione anti covid ha subito un rallentamento sono stati fatti trial clinici di somministrazioni contemporanee del vaccino antinfluenzale e anti covid, che hanno dimostrato l’assenza di collaterali e soprattutto che la somministrazione contemporanea non incide sulla risposta delle vaccinazioni”.

A oggi dunque la situazione epidemiologica in Liguria non desta preoccupazione, come confermato anche dalla situazione negli ospedali. Pur con un aumento oggettivo di casi, “oggi abbiamo solo il 13% di pazienti con covid che entrano in ospedale – ha sottolineato Ansaldi – a inizio 2023 erano il 30%. Nel pieno della seconda ondata entravano ogni giorno 100 pazienti con covid e sintomatici. Oggi ne entrano 15, trovati tramite tampone, ma solo uno o due hanno la malattia vera e propria”.

Anche per Matteo Bassetti l’obiettivo deve essere concentrarsi sulla campagna vaccinale dei soggetti che maggiormente sono a rischio – grandi anziani e immunodepressi – e usare cautela nell’effettuare tamponi: “Gli ospedali della Liguria non devono diventare un tamponificio – ha detto Bassetti – Non facciamo terrorismo covid, atteniamoci al protocollo ministeriale per i tamponi. Non c’è nessuna pressione ospedaliera: a oggi in terapia sono ricoverate due persone con covid, ma sono in terapia intensiva per tutt’altro. Il covid non è più malattia che fa paura alla popolazione generale, mentre bisogna tenere alta l’attenzione per anziani e immunodepressi, concentrandosi su vaccinazioni e prescrizione di antivirali monoclonali. La Liguria è state definita la regione più virtuosa per somministrazione di monoclonali, eppure non li sta più prescrivendo nessuno e tanti fragili ne hanno bisogno. Invito tutti i medici di famiglia a farlo, non sono più solo gli ospedali che possono prescriverli: se c’è una persona anziana o ultra fragile con tampone positivo l’ideale è prescrivere i monoclonali entro i primi cinque giorni”.