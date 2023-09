Covid, contagi quintuplicati in un mese: negli ospedali liguri un paziente su 10 è positivo

Genova. Contagi quintuplicati e ricoveri triplicati in un mese, col rischio di “compromettere la tenuta della sanità pubblica, oggi profondamente indebolita”. È il monito della Fondazione Gimbe che torna a pubblicare e analizzare i dati del monitoraggio sull’evoluzione del Covid in Italia: numeri che confermano, a livello nazionale ma anche in Liguria, una forte ripresa della circolazione del virus che si ripercuote sui casi di positività riscontrati negli ospedali.

In Italia, dalla dalla settimana 10-16 agosto a quella 7-13 settembre il numero dei nuovi casi settimanali è aumentato da 5.889 a 30.777, il tasso di positività dei tamponi dal 6,4% al 14,9%, l’incidenza da 6 casi per 100mila abitanti (settimana 6-12 luglio) ha raggiunto 52 casi per 100 mila abitanti. “Numeri sì bassi – commenta Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – ma anche ampiamente sottostimati rispetto al reale impatto della circolazione virale perché il sistema di monitoraggio, in particolare dopo l’abrogazione dell’obbligo di isolamento per i soggetti positivi, di fatto poggia in larga misura su base volontaria. Infatti, da un lato la prescrizione di tamponi nelle persone con sintomi respiratori è ormai residuale, dall’altro con l’ampio uso dei test antigenici fai-da-te la positività viene comunicata solo occasionalmente ai servizi epidemiologici”.

In Liguria si registra il 44,8% di nuovi casi in più rispetto alla settimana precedente, con un’incidenza di 49 casi ogni 100mila abitanti. Per quanto riguarda gli ospedali, i positivi ricoverati (nella maggior parte dei casi per motivi diversi dal Covid) sono il 10,2% del totale in area medica e il 3,5% in terapia intensiva. Dati assai superiori alla media nazionale, rispettivamente 3,8% e 0,9%.

Le varianti circolanti appartengono tutte alla famiglia Omicron. Nell’ultimo report dell’European centre for disease prevention and control (Ecdc) del 7 settembre 2023 non vengono segnalate “varianti di preoccupazione”, ma solo “varianti di interesse”. In Italia, l’ultima indagine rapida dell’Iss, effettuata su campioni notificati dal 21 al 27 agosto 2023, riporta come prevalente (41,9%) la variante EG.5, la cosiddetta Eris, in rapido aumento in Europa, Stati Uniti e Asia. “Le evidenze disponibili – spiega Cartabellotta – dimostrano che Eris ha una maggior capacità evasiva alla risposta immunitaria, da vaccinazione o infezione naturale, che ne favorisce la rapida diffusione. Sul maggior rischio di malattia grave di Eris ad oggi non ci sono studi”. La prossima indagine rapida dell’Iss, secondo quanto indicato dalla circolare del 15 settembre 2023, sarà effettuata su campioni raccolti nella settimana 18-24 settembre.

La vaccinazione anti-Covid continua ad essere raccomandata per over 60, ospiti delle strutture per lungodegenti, donne in gravidanza o nel periodo post partum, operatori sanitari e socio-sanitari e persone fragili. Tuttavia, rileva Gimbe, la circolare del ministero della Salute “non menziona la possibilità di effettuare il richiamo su base volontaria per le categorie non a rischio”. In secondo luogo “le raccomandazioni non hanno tra gli obiettivi la prevenzione del long Covid, il cui impatto sanitario e sociale inizia ad essere ben evidente nei paesi che, a differenza del nostro, lo stanno valutando in maniera sistematica”. Un altro problema è rappresentato dalle tempistiche troppo lunghe: “La progressiva ripresa della circolazione virale a partire da fine agosto e la certezza che quasi tutti gli over 80 e i fragili non hanno effettuato alcun richiamo negli ultimi tre mesi stanno già avendo un impatto sulla loro salute: è evidente l’urgenza di avviare quanto prima la campagna vaccinale per questa fascia di età e più in generale per i fragili”.

«I dati – conclude Cartabellotta – confermano nel nostro Paese una progressiva ripresa della circolazione virale, peraltro largamente sottostimata, dovuta a fattori concomitanti: emergenza di una variante immunoevasiva, progressiva riduzione dell’immunità da vaccino o da infezione naturale e sostanziale assenza di misure di protezione individuale. D’altra parte i dati su ospedalizzazioni in area medica e i decessi confermano che la malattia grave colpisce prevalentemente fasce di età avanzate della popolazione, oltre che soggetti fragili, ai quali è già indirizzata prioritariamente la campagna vaccinale 2023-2024″.

“Alla luce del quadro epidemiologico, della percentuale di reinfezioni, dell’efficacia dei vaccini sulla malattia grave e delle rilevanti criticità che condizionano l’erogazione dei servizi sanitari, in particolare per la grave carenza di personale”, la Fondazione Gimbe “ritiene fondamentale prevenire ogni forma di sovraccarico da Covid nelle strutture sanitarie territoriali e ospedaliere. In tal senso, invita le istituzioni a mettere in atto tutte le azioni necessarie per proteggere anziani e fragili, incluso fornire raccomandazioni per gli operatori sanitari positivi asintomatici, oltre a rimettere in campo – se necessario – le misure di contrasto alla diffusione del virus. Alla popolazione rivolge l’invito a mantenere comportamenti responsabili: perché nel prossimo autunno-inverno il vero rischio reale del Covid-19 è quello di compromettere la tenuta del servizio sanitario nazionale, oggi profondamente indebolito e molto meno resiliente, in particolare per la grave carenza di personale sanitario”.

Una settimana fa i vertici della sanità ligure avevano confermato l’aumento dei casi, invitando però a “non suscitare allarme nella popolazione”. Linea sposata in particolare dall’infettivologo Matteo Bassetti che ha puntato il dito contro il “terrorismo“ e ha spiegato che “non c’è una riattivazione dei casi ospedalieri, c’è una elevata circolazione di virus che porta a quadri quasi sempre molto lievi, quella che vediamo oggi è una malattia molto diversa da quella passata, e questo anche grazie ai vaccini”.