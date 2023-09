Covid, Bassetti tuona: “Basta terrorismo, richiamo annuale del vaccino per grandi anziani e fragili”

Genova. “Abbiamo impiegato tre anni per liberarci del bollettino sui positivi e delle mascherine, ci vogliamo ritornare? Credo sia bene evitarlo”. A parlare è Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, che interpellato sul tema della crescita dei contagi da covid-19 in Liguria ha invitato a non fare allarmismi né “terrorismo”, perché “i casi di malattia da covid, ovvero di polmonite con interessamento bilaterale come vedevamo nel 2020 e nel 202,1 li vediamo raramente e quasi sempre nei grandi anziani e nei grandi immunodepressi. Non c’è una riattivazione dei casi ospedalieri, c’è una elevata circolazione di virus che porta a quadri quasi sempre molto lievi, quella che vediamo oggi è una malattia molto diversa da quella passata, e questo anche grazie ai vaccini”.

Proprio sui vaccini si è soffermato Bassetti, confermando la necessità di vaccinare i grandi anziani e le persone ultra fragili, ma dicendosi perplesso “sull’allargamento della fascia vaccinale a tutti gli over 60. Oggi è molto importante evitare che vi siano 70enni e 80enni non vaccinati, in queste fasce dobbiamo arrivare a una copertura molto vicina al cento per cento – ha sottolineato – Ma un 60enne che gioca a padel ed è sano, anche no. Se non si vaccina un ottantenne, perdiamo tanto, se non si vaccinano dieci sessantenni sani, perdiamo poco. Dobbiamo fare molta attenzione alla fascia per cui si propone la vaccinazione”.

Per il direttore della clinica di Malattie Infettive, il problema principale sul fronte campagna vaccinale è principalmente il modo in cui il messaggio viene veicolato: “La comunicazione un po’ cervellotica finirà per danneggiare la campagna vaccinale- aggiunge l’infettivologo – se con la quarta dose, nel 2022, si è vaccinato in Italia solo l’8% della popolazione, credo che il prossimo autunno e inverno si vaccineranno ancora meno persone. Questo continuo allarmismo sulle scuole, sui cittadini fa dubitare la gente dell’efficacia dei vaccini. Si dovrebbe invece puntare con decisione sulle categorie più a rischio, uscire dalla massa e puntare ai grandi anziani e ai fragili”. E basta con il la “numerazione” delle dosi: invece di parlare di terza, quarta o quinta dose, bisognerebbe parlare di “richiamo annuale, come per l’antinfluenzale, con un vaccino aggiornato monovalente. Se diciamo richiamo annuale, è evidente che presumiamo che la durata della copertura sia tra i nove e i dodici mesi”.