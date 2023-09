Corso Marconi, chiusura totale al traffico durante i sei giorni del Salone Nautico

Genova. Corso Marconi completamente chiusa al traffico dal 21 al 26 settembre, per tutta la durata del Salone Nautico, in modo da ricavare ulteriori parcheggi per la manifestazione. La novità è stata annunciata oggi dal sindaco Marco Bucci prima della riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

“Sarà un antipasto di quello che succederà quando avremo il parco in piazzale Kennedy e in quella zona si andrà soprattutto a piedi – ha spiegato il sindaco -. Ora lo facciamo per i parcheggi, Confindustria Nautica è molto felice”. E i genovesi? “Anche loro sono sempre felici del Salone Nautico, nonostante il mugugno, perché porta tanti benefici”.

Lo stop riguarderà entrambe le carreggiate e sarà in vigore solo per i sei giorni della manifestazione. Il traffico da e per corso Italia sarà deviato sugli assi alternativi: via Piave-via Barabino e via Cecchi-via Casaregis. Altra modifica (che invece diventerà definitiva dopo il Nautico) scatterà su corso Aurelio Saffi, dove sarà soppressa la corsia bus al centro nel tratto discendente verso la questura e saranno ricavati altri parcheggi sul margine destro della carreggiata.

A parte il parco della Foce – i cui lavori entreranno nel vivo proprio dopo il Salone Nautico e che sarà completato a ottobre 2024 secondo i termini contrattuali – lo scenario che verrà simulato sarà quello legato al tunnel subportuale che dirotterà su via Barabino i flussi di traffico che oggi scendono dalla Sopraelevata e si riversano su corso Marconi e corso Italia. “Il tunnel schermerà quell’area che diventerà una zona leisure e di passeggio – osserva Bucci -. Si continuerà a transitare, ma non ci sarà più il grande traffico”.

La chiusura di piazzale Kennedy, che garantiva centinaia di posti auto gratuiti, pone però diverse preoccupazioni in tema di parcheggi per residenti e clienti delle attività commerciali. “Genova non è una città costruita per parcheggiare”, si limita a commentare Bucci. Sotto il Waterfront di Levante ne saranno ricavati circa 900, ma saranno lontani dal quartiere e soprattutto non è detto che siano resi disponibili agli abitanti con tariffe dedicate. Soluzioni a questo proposito sono invece allo studio per i 230 posti previsti sotto il nuovo parco.