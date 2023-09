Coppa Italia, Luca Bittarello: “Inizio difficile, poi siamo cresciuti”

Camogli. Con la sconfitta di misura e maturata all’ultimo contro la De Akker Bologna, si è concluso il preliminary round di Coppa Italia disputato alla Giuva Baldini di Camogli, che ha visto i biancorossi della Iren Genova Quinto, oltre alla gara contro i felsinei, vincere con i padroni di casa e, in precedenza, cedere il passo a Savona e Trieste.

Con Di Somma e compagni già qualificati alla final eight, si è trattato di un test impegnativo in vista del campionato e anche l’occasione per vedere all’opera tanti giovani, fra cui Alessandro Spoli, al debutto, e Francesco Ferrando, al suo primo gol con i “grandi”.

“Il nostro obiettivo – spiega il tecnico Luca Bittarello – era quello di arrivare a queste quattro gare sotto stress, con sulle spalle importanti carichi di lavoro per valutare come avrebbe reagito la squadra. La partenza è stata in salita, abbiamo faticato con il Savona sfoderando una prestazione opaca, poi siamo cresciuti con Trieste, Camogli e Bologna. Peccato per quest’ultima gara, perché eravamo sul più due verso la fine e non siamo riusciti a gestire il vantaggio. Ma anche questo fa parte della preparazione precampionato”.