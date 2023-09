Coppa Italia, Ligorna eliminato dalla Fezzanese. Mister Lunardon: “È solo l’inizio, si può crescere tanto”

Genova. Ottima prova per il Ligorna di mister Lunardon allo Stadio Luperi di Sarzana nel primo turno di Coppa Italia contro la Fezzanese. Biancazzurri che spingono ma vanno sotto nella prima frazione, trovando il pari nella seconda. Ai calci di rigore a passare sono i levantini.

Il primo tempo comincia sotto il segno del Ligorna, entrato in campo con il piglio giusto. Al 5′ la prima occasione con la punizione di Bacigalupo che viene deviata con un miracolo da Salvalaggio nei pressi del sette. Dopo cinque minuti progressione centrale di uno Squarzoni che, dopo aver seminato due avversari da centrocampo, arriva al limite ma spara alto. Al 16′ filtrante di Bacigalupo, cross da sinistra di Di Masi, tocco di Miracoli e conclusione alta di Rimondi, da posizione interessante sulla destra. Al 17′ si fa viva la Fezzanese, con Scarlini che sfrutta una disattenzione avversaria e arriva a tu per tu con Corci, il quale però devia alla sua sinistra. Al 35’ è Lunghi, invece, a trafiggere la porta biancazzurra, con un mancino dal cuore dell’area che supera un incolpevole portiere. Al 37′ l’ultima occasione del primo tempo, con Scarlino che si fa ancora ipnotizzare dall’estremo difensore biancazzurro. Si va così il riposo sul risultato di 1-0.

Nel secondo tempo il Ligorna continua a macinare gioco, trovando il pari con il grande inserimento di Tussellino, entrato da poco, però annullato per fuorigioco. Ma è solo il preludio del suo primo goal in maglia biancazzurra. Prima Gomes di testa non riesce a bucare di testa su calcio d’angolo dalla destra. Poi, a dieci dal termine l’ex Voltrese realizza inserendosi dalla destra su cross teso dalla sinistra di Di Masi, regalando così il pari ai suoi. Si va così ai calci di rigore, con la Fezzanese che ha la meglio sui biancazzurri.

Questo il commento di mister Lunardon: “La prestazione, secondo me, nel complesso è stata di alto livello, sia nel primo che nel secondo tempo. Quando abbiamo sbagliato abbiamo concesso loro situazioni da goal ma per il resto la partita è stata fatta gran parte da noi. Ci è mancato probabilmente qualcosa nelle scelte degli ultimi venti metri. Ma i ragazzi sono stati bravissimi. Hanno approcciato bene, erano determinati e abbiamo fatto una buona gara. E’ un gruppo che ha grande margine si vede e si percepisce. È solo l’inizio, se i ragazzi continuano a stare concentrati in questa maniera si può crescere tanto”.

TABELLINO

FEZZANESE vs LIGORNA 5-4 d.c.r. (1-1) (1-0)

RETI: 35′ Lunghi, 80′ Tussellino

CALCI DI RIGORE: Manno realizza; Bruccini realizza; Daniello sbaglia (parato); Mariotti sbaglia; Gomes sbaglia; Terminello realizza; Bacigalupo realizza; Scannapieco realizza; Lunghi realizza.

FEZZANESE: Salvalaggio, Del Bello, Stradini, Selimi, Terminello, Nicolini (52′ Cecchetti), Banti (65′ Guelfi), Bruccini, Lunghi, Baudi (62′ Mariotti), Scarlino (72′ Beccarelli). A disposizione: Angeletti, Bianchi, Vignali, Zarrouki, Magistrelli, Beccarelli. Mister: Rolla.

LIGORNA: Corci, Spina (70′ Manno), Lurani, Squarzoni, Scannapieco, Bacigalupo, Miracoli (66′ Gomes), Di Masi, Rimondo (56′ Tussellino), Brunozzi (56′ Daniello), Vultaggio (70′ Arbocò). A disposizione: Boni, Botta, Garbarino, Tancredi. Mister: Lunardon.