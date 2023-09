Coppa Italia: l’Arenzano supera (2-1) il Busalla, ma non basta per passare il turno

Arenzano. L’Arenzano vince (2-1) la gara di ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia Dilettanti, ma a passare il turno, con merito, è il Busalla, anche in virtù del 4-1, ottenuto all’andata.

Dopo una prima frazione di gioco equilibrata e senza grossi pericoli per i due portieri Porta e Tirio, il Busalla passa in vantaggio, nel secondo tempo con Spano (in goal anche sette giorni fa).

La reazione dell’Arenzano porta al pareggio di Risso ed al goal vincente, nel recupero della partita, di Luca Baroni, su calcio di rigore (nel video sopra).

“Il Busalla ha meritato, nell’arco delle due partite, di passare il turno – afferma mister Alberto Corradi – dobbiamo crescere, abbiamo sbagliato, tecnicamente molto, scelte e giocate individuali, siamo stati solidi, abbiamo concesso meno spazio, ma abbiamo creato poco“.

“Non sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi – dichiara mister Lanzarone – non siamo riusciti a giocare la partita che volevamo fare, c’è da rimettere, immediatamente le mani sul volante, perchè daq domenica cominciano delle curve molto pericolose.

Il Busalla può disputare un campionato importante, chiaramente non ai livelli di Cairese, Imperia e Campomorone, ci sarà molto equilibrio, noi dobbiamo riuscire a ritagliarsi un ruolo da protagonisti.