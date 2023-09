Coordinamento No al rigassificatore: “Un’imposizione inaccettabile, lunedì tutti a Genova per protestare”

Savona/Genova. Ci sarà anche il Coordinamento contro il rigassificatore alla protesta organizzata il 25 settembre sotto il palazzo di Regione Liguria a Genova per dire no al posizionamento della nave Golar Tundra davanti alle spiagge di Savona.

“Questa imposizione ‘nazional-Regionale’ è inaccettabile” commentano, riferendosi al progetto, gli oltre 40 tra gruppi civici, comitati, associazioni, partiti e sindacati di base che fanno parte del coordinamento. E poi spiegano i motivi della loro posizione: “Il rigassificatore non costituisce una vera transizione ecologica, viene giustificato assumendo per dogma un’emergenza energetica non dimostrata nei fatti e nei numeri, allunga i tempi di sudditanza dalle fonti energetiche fossili ed è pericoloso per le caratteristiche della nave che non è adatta ad essere utilizzata in mare aperto in esposizione offshore”.

Ma non solo, secondo il coordinamento, l’impianto avrebbe degli effetti negativi anche sul territorio: “è dannoso alla salute in una zona già martoriata su questo piano, è incompatibile con le attività del turismo e dell’agricoltura del territorio”, oltre che essere “un attentato all’ecosistema marino e terrestre circostante” ed essere “incompatibile con altre attività produttive limitrofe”.

“La grande partecipazione popolare di contrarietà a questo progetto testimonia una netta opposizione popolare alle falsità spacciate per progresso e imposte per decreto – sottolineano – Per questo lunedì 25 settembre troviamoci tutti alle 9,30 davanti alla sede della Regione a Genova in via Fieschi con striscioni, cartelli e fischietti per ribadire ancora una volta il nostro No. No al rigassificatore né a Savona né altrove”.

Fanno parte del Coordinamento contro il rigassificatore:

ACLI

ANPI

ARCI

ASS. LINEA.CONDIVISA

ATTAC ITALIA

ASS-I.C. – associazione Ius-Civis

CASA DEI CIRCOLI CULTURE e POPOLI di CERIALE

CINQUE STELLE

COMITATO ACQUA PUBBLICA

COMITATO NOLESE PER LA DIFESA DI SALUTE E AMBIENTE

CONDOTTA SLOW FOOD di Savona

COOPERATIVA SOCIALE BOTTEGA DELLA SOLIDARIETÀ

CUB Confederazione Unitaria di Base

doMani APS

GRUPPO ESCURSIONISTI SAVONESI

EUROPA VERDE

FAIR

ITALEXIT

ITALIA NOSTRA SAVONA

IL ROSSO NON È IL NERO

GRANDE LIGURIA

LEGAMBIENTE

LIBRERIA UBIK

MEDICINA DEMOCRATICA

NOI PER SAVONA

Officine Solimano: Nuovo Filmstudio, Cattivi maestri, e Circolo Raindogs

PIPININ APS

PRC

RETE CONTRO I FOSSILI

SAVONA DISARMO

SINISTRA ITALIANA

PARTITO COMUNISTA ITALIANO

PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI – PCL

UNIONE DONNE ITALIANE

UNITI PER LA COSTITUZIONE

USB LIGURIA

USEI – APS

VIVERE VADO

ZINOA NO RIGASSIFICATORE