Cooperativa Lanza del Vasto, fumata nera in prefettura: “Andiamo verso lo sciopero”

Genova. Ancora una fumata nera per la cooperativa Lanza del Vasto.

Nel tardo pomeriggio di ieri si è svolta in videoconferenza la riunione tra Prefettura di Genova, Fp Cgil e azienda. La vertenza che vede coinvolti circa 350 dipendenti occupati in diverse residenze sanitarie e case di riposo “colpisce pesantemente i lavoratori, che ricevono solo parziali acconti sugli stipendi e il servizio che, a causa della grave situazione finanziaria, soffre della carenza di materiale di consumo e quotidiane problematiche di gestione”, ricorda il sindacato.

I rappresentanti della Cooperativa “hanno negato le difficoltà nella fornitura del materiale sostenendo che i livelli di cure agli ospiti rispettano i parametri assistenziali – riferisce la Cgil -. Inoltre, la Cooperativa non ha previsto un cronoprogramma rispetto all’erogazione degli stipendi ed è stato confermato di aver intrapreso diverse trattative per la cessione di rami d’azienda.

“Non essendo arrivati ad alcuna soluzione rispetto alle problematiche evidenziate dalla Funzione Pubblica Cgil e visto l’aggravarsi della vertenza e le possibili conseguenze su operatori e utenti, si procede con l’iter per arrivare alla proclamazione dello sciopero del personale. È arrivato il momento che le istituzioni prendano decisioni importanti per salvaguardare tutti i lavoratori e per consentire all’utenza di avere un’assistenza adeguata”, concludono i sindacalisti.