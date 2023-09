Compleanno Genoa. Giovani, famiglie e tifosi storici: tutti al Porto Antico per i 130 anni del Grifone

Grande entusiasmo ieri sera al Porto Antico alla festa per i 130 anni del Genoa. Ospiti musicali, videomessaggi di vecchie glorie, il collegamento live con Milito e ovviamente, oltre alle giovanili, i protagonisti della prima squadra di Alberto Gilardino.

Tutti presenti: dai più anziani già con il golfino del “non si sa mai” nonostante il caldo alle famiglie, passando per i tifosi più accesi. Ma ciò che spiccava era la presenza di tanti teenager. Un bel segnale visto che prima della promozione scorsa erano stati pochi i momenti per festeggiare. Grande merito di ciò va anche al nuovo corso societario, sempre attento nel celebrare gli eventi storici attraverso una comunicazione multicanale che strizza l’occhio ai più giovani.

La presenza di tanti giovanissimi è stata sottolineata dal presidente Alberto Zangrillo una volta salito sul palco. Lui che, combinazione, condivide con Spensley, il leggendario inglese che fondò il club, la professione di medico. C’era anche l’amministratore delegato Blazquez, che ha ringraziato i tanti presenti e sottolineato il record della campagna abbonamenti.

Una serata di festa ma anche di ricordi e di “educazione genoana”. Non si faceva fatica a scorgere papà e mamme intenti a spiegare ai più piccoli chi fossero quei volti che si alternavano sullo schermo. Tra i momenti che hanno acceso maggiormente l’entusiasmo, il collegamento live con Milito. Spazio anche alle canzoni della nuova colonna sonora della Nord, con Bellissimissa di Alfa, Bellissima di Annalisa e Guasto d’amore di Bresh.

A proposito di ricordi, Genova 24 ha chiesto sui social ai tifosi di raccontare il ricordo più bello legato al Grifone. In mezzo ai derby vinti – Milito il più citato -, alla qualificazione europea con Gasperini, alla cavalcata in Coppa Uefa degli anni 1990, e al goal di Boselli contro la Sampdoria, spicca proprio come il Genoa sia un “affare di famiglia” visto che molti hanno voluto ricordare le volte alle stadio con i genitori.

Mister Alberto Gilardino ha sottolineato come ci si senta parte della storia e ringraziare i genoani per il calore fatto sentire alla sia in casa sia in trasferta. Inoltre, il club ha svelato la maglia celebrativa. Design semplice, colore oro a fare da padrone.

(Foto della maglia pubblicata sulla pagina Instagram del Genoa)