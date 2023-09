Come Foodspring sta rivoluzionando l’alimentazione per sportivi

Foodspring è un’azienda che si impegna a rivoluzionare il mondo dell’alimentazione e dello sport. È stata fondata a Berlino, ma si è espansa rapidamente e oggi è attiva in 16 paesi nel mondo in 5 continenti.

La crescita di Foodspring negli ultimi anni è avvenuta in tanti altri aspetti oltre all’internazionalizzazione. Infatti, l’azienda ha ampliato sempre più le tipologie di prodotti venduti e le varianti disponibili per ogni tipologia.

A cosa è dovuta questa crescita? Soprattutto alla qualità dei prodotti. Infatti, il motto dell’azienda è “Finest Fitness Food”, che è traducibile con “Il miglior cibo per il fitness”. Questo riflette la mission dell’azienda, che è quella di creare alimenti della migliore qualità con ingredienti naturali e benefici per la salute.

Proprio la qualità elevata determina quello che per alcuni è il punto debole del brandi: i prezzi dei prodotti più alti rispetto alla media del settore. Fortunatamente, è possibile acquistare questi prodotti online, approfittando di sconti e promozioni. Ad esempio, puoi acquistare i prodotti Foodspring su www.farmacieravenna.com, approfittando dei prezzi scontati e delle iniziative di cashback e punti fedeltà. Trattandosi di prodotti alimentari, il riacquisto è frequente ed è piuttosto facile accumulare punti e coupon per avere sconti extra.

Non bisogna dimenticare che quando si parla di alimentazione il prezzo non è mai la cosa più importante. Essendoci in gioco la salute, vale la pena scegliere prodotti di qualità, senza ingredienti nocivi o poco trasparenti.

Scopriamo insieme la vasta gamma di prodotti Foodspring, pensati per andare incontro alle diverse esigenze di chi pratica sport e/o segue una dieta specifica.

Proteine Foodspring

Le proteine sono molto importanti per chi fa sport. Infatti, queste catene di amminoacidi sono essenziali per aumentare la massa muscolare e la resistenza durante gli allenamenti. Bisogna tenere presente che i muscoli sono formati perlopiù da proteine, quindi è essenziale assumerne una buona quantità per “costruire” tessuto muscolare aggiuntivo.

Inoltre, spesso si usano alimenti con alto contenuto di proteine e basso contenuto di carboidrati. In questo modo, si raggiunge la sazietà assumendo poche calorie, portando il corpo al deficit calorico necessario per dimagrire.

Foodspring mette a disposizione una vasta scelta di alimenti proteici, tra i quali spiccano Shape Shake 2.0, le barrette e i pancake.

Shape Shake 2.0

Shape Shake 2.0 è un sostituto di un pasto completo. Il prodotto contiene 26 grammi di proteine ed è ricco di vitamine, minerali e fibre. Inoltre, 60 g di prodotto contengono solo 207 kcal, che è un apporto molto ridotto per un pasto completo.

Dunque, Shape Shake 2.0 fornisce le proteine utili per la crescita muscolare e aiuta a raggiungere il deficit calorico utile per perdere peso. Al contempo, contiene preziosi nutrienti che potrebbero venire a mancare quando si segue una dieta ipocalorica.

Per assumere il prodotto basta aggiungere in uno shaker 60 g di Shape Shake 2.0 in polvere e 350 g di acqua. Dopo aver agitato bene per circa 20-30 secondi, il frullato sarà pronto da bere ed essere gustato.

Barrette proteiche

Le barrette proteiche sono molto utili per fare il carico di proteine dopo un allenamento o fare uno snack ipocalorico quando la fame si fa sentire.

Foodspring offre delle barrette proteiche che, oltre a essere ricche di proteine, contengono pochi zuccheri e tante fibre. Nello specifico, una barretta da 60 grammi contiene:

20 g di proteine ;

; 15 g di fibre ;

; 2,6 g di zuccheri.

La ricchezza di fibre contraddistingue questo prodotto da tutti gli altri, dandogli proprietà nutrizionali che difficilmente si trovano in altre barrette. L’abbondanza di fibre è anche sfruttata per mantenere la forma del prodotto, ruolo che negli altri prodotti spesso viene svolto da zuccheri o cioccolato.

Un’altra caratteristica distintiva è la qualità degli ingredienti, ovvero cacao, mandorle tostate e Proteine Whey. Queste ultime sono proteine brevettate dall’azienda, ottenute dal latte di mucche che trascorrono oltre 350 giorni al pascolo in Nuova Zelanda.

Pancake proteici

Le proteine sono i migliori macronutrienti da assumere durante la colazione, utili in diverse funzioni come il controllo della pressione, il mantenimento della massa ossea e muscolare e nel favorire l’attività celebrale. Al contrario, i carboidrati a colazione sono sconsigliati, in quanto alzano i livelli di glucosio e insulina.

I Pancake Proteici Foodspring sono l’ideale per fare una colazione ricca di proteine e povera di zuccheri. Infatti, 80 g di prodotto (circa 4 pancake) contengono 32 g di proteine, 4 g di fibre e 28 g di carboidrati, di cui solo 2,8 g sono zuccheri.

Prepararli è semplicissimo: basta mescolare il composto con acqua o latte e cuocere in padella, preferibilmente con un cucchiaio di olio di cocco.

Creatina Foodspring

Un altra tipologia di prodotto in cui Foodspring eccelle è la creatina.

La creatina è un potente alleato per chi pratica attività fisica. Questa aumenta la resistenza muscolare durante lo sforzo, quindi permette di spingere di più durante attività come il sollevamento pesi o gli sprint brevi.

Foodspring mette a disposizione la creatina in formato capsule e polvere. L’azienda usa solo la creatina brevettata Creapure, che è prodotta solo in Germania e si contraddistingue per la sua purezza e la sua perfetta solvibilità in acqua.

Il prodotto può essere assunto 1 volta al giorno, con una dose pari a 5g. Quando si assume la creatina è essenziale bere tanta acqua per scongiurare il rischio di ritenzione idrica e danni ai reni.