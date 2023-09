Colti in flagranza con 5 chili di hashish e marijuana in un sacco: arrestati due giovani

Genova. Nel tardo pomeriggio di martedì, a seguito di numerose segnalazioni degli abitanti del quartiere di Borgoratti, gli investigatori della squadra mobile hanno arrestato due giovani di 27 e 33 anni, per la detenzione a fini di spaccio di hashish e marijuana. Uno dei giovani è residente a Genova, l’altro, pur genovese, risiede in Piemonte.

I poliziotti, nel corso dei controlli nella zona di Piazza Rotonda, dopo aver notato due auto sospette ferme in una zona angusta prossima alla piazza, hanno controllato i conducenti dei veicoli, che in quel momento stavano confabulando tra di loro con un voluminoso sacco in mano. A seguito del controllo, all’interno del sacco sono stati rinvenuti diversi panetti di hashish e marijuana per quasi 5 chili di peso. Si stima che il carico avrebbe potuto fruttare ai due fino a 50.000 euro di guadagno.

I due sono stati arrestati e portati nel carcere di Marassi.