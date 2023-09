Clochard picchiato mentre dorme a Piccapietra, denunciato per lesioni e istigazione all’odio razziale uno degli autori

Genova. E’ stato individuato dai poliziotti del commissariato di Prè uno degli autori del pestaggio, fortunatamente senza gravi conseguenze, di un clochard originario della Costa d’Avorio, avvenuto due giorni fa in pieno pomeriggio in piazza Piccapietra.

E’ successo ieri intorno alle 18.30 quando gli agenti sono stati chiamati da un operatore della comunità di Sant’Egidio in seguito a una lite tra due persone senza fissa dimora all’interno della mensa. Giunti sul posto, i poliziotti hanno visto i due litigare e uno di loro, che è risultato essere l’ivoriano picchiato, ha indicato nell’altro il suo aggressore di due giorni prima.

L’uomo è stato identificato come un senza fissa dimora italiano di 49 anni. E’ stato denunciato per lesioni aggravate e per istigazione all’odio razziale. Ancora non identificato invece il secondo uomo che aveva partecipato al pestaggio.

I due avevano svegliato il clochard che dormiva e, dopo aver visto che aveva la pelle scura, gli avevano scagliato contro il pitbull urlandogli insulti e dicendogli che doveva tornarsene al suo Paese. Il clochard aveva provato a difendersi brandendo una sbarra che teneva a poca distanza dal suo giaciglio e a quel punto era stato colpito a calci e pugni, riportando lesioni non gravi. Poi la coppia era fuggita.