Clochard preso a bottigliate in faccia in piazza della Nunziata da un altro senzatetto: rischia di perdere la vista

Genova. Aggressione la scorsa notte in piazza della Nunziata dove un 34enne senza fissa dimora è stato colpito al volto con una bottiglia e ora rischia di perdere la vista. E’ successo intorno alle 3. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia.

L’uomo, che era ubriaco, ha raccontato agli agenti di essere stato colpito da un suo conoscente, anch’egli ubriaco, dopo una lite per futili motivi. L’aggressore è stato poi identificato in un altro clochard e sarà denunciato.

Sul posto sono arrivati i soccorsi della croce verde genovese che hanno trasportato il 34enne in codice giallo all’ospedale Galliera. Poi il trasferimento alla clinica oftalmica del San Martino dove potrebbe rendersi necessario un intervento chirurgico.

E’ il secondo episodio di violenza tra clochard nel giro di pochi giorni: la scorsa settimana la polizia aveva denunciato per lesioni aggravate e incitamento all’odio razziale un senzatetto italiano responsabile di aver aggredito con un complice un altro clochard che stava dormendo in zona Piccapietra. L’aggressione era avvenuta in pieno giorno. La vittima era stata portata in ospedale per essere medicata. Due giorni dopo vittima e aggressore si erano ritrovati alla mensa di Sant’Egidio e lì era scattato l’intervento della volante del commissariato Pré.