Cimiteri, il comune accende un mutuo da 590mila euro per la manutenzione straordinaria

Genova. I tanti cimiteri dislocati nel Comune di Genova hanno bisogno di diversi interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria: per questo motivo la civica amministrazione ha deciso di accendere un mutuo da circa 590 mila euro per intervenire nel breve periodo.

Si tratta di un accordo quadro, per cui al momento non sono stati ancora avviati progetti specifici, ma viste le dimensioni dei cimiteri della nostra città e la loro vetustità, sicuramente ci sarà l’imbarazzo della scelta.

Secondo quanto si legge dalla determinazione dirigenziale, il mutuo è stato accesso presso Cassa Depositi e Prestiti, è un prestito flessibile per cui è sono previsti 18 anni di rate semestrali di ammortamento.