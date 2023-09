Autostrade, l’allarme dell’autostrasporto: “La chiusura del tunnel del monte Bianco bloccherà la Liguria”

Genova. “La chiusura del tunnel del monte Bianco bloccherà la Liguria. E’ a forte rischio il collasso definitivo della nostra rete autostradale che tra restringimenti, cantieri e mancanza di corsie di emergenza non potrà sopportare l’ulteriore sovraccarico di automezzi pesanti e il resto del traffico veicolare che sarà provocato dalla chiusura del traforo del monte Bianco”. L’allarme viene lanciato dal direttivo di Fai Liguria dopo la decisione della chiusura del tunnel a partire dal prossimo 16 ottobre per 9 settimane.

La notizia è stata confermata nelle scorse ore dal Presidente della Regione Valle d’Aosta spiegando che la motivazione è quella della necessità di realizzare interventi di manutenzione non procrastinabili.

Questa chiusura fa riemergere la situazione di grande disagio e difficoltà dell’intero comparto dell’autotrasorto:

“È urgentissimo mettere mano a una serie di misure emergenziali condivise da tutti – prosegue Fai Liguria – Lo abbiamo suggerito pochi giorni fa e lo abbiamo ribadito anche oggi a margine dei lavori del Tavolo sui Ristori convocato da Regione Liguria alla presenza dei rappresentanti di Comune di Genova, Autorità Portuale, Aspi e Associazioni dei trasportatori.

“Il nostro Presidente Nazionale Uggè – prosegue la Fai – proprio pochi giorni fa dai microfoni della Rai esprimeva tutta la preoccupazione della categoria e della clientela e di tutto il tessuto economico del Nord Ovest. Servono misure che sappiano alleviare i previsti disagi, – conclude il direttivo di Fai Liguria – non escludendo la sospensione dei lavori laddove sia possibile e necessario per i sovraccarichi di traffico, l’utilizzo della Polizia stradale, aree di sosta anche provvisoria, così come una linea di comunicazione in costante aggiornamento che suggerisca comportamenti idonei agli autisti.”