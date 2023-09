Chiusura Corso Marconi, il gruppo Automobilisti e motociclisti genovesi: “Esperimento fallito”

Genova. Chiuso il Salone Nautico il gruppo Facebook “Automobilisti e motociclisti genovesi” esce allo scoperto con una nota che boccia su tutti i fronti l’esperimento di viabilità che ha visto la chiusura di Corso Marconi: “Un vero disastro – scrivono – in totale contraddizione con quanto dice il sindaco di Genova”. Il gruppo Facebook era nato due anni fa come gruppo contrario alle piste ciclabili.

“Viabilità totalmente paralizzata alle 7.30 del giovedì – si legge nel comunicato – complice il maltempo, il primo e il secondo giorno di salone sono stati i giorni peggiori con auto bloccate, centinaia di moto a zig zag e la popolazione privata di un’arteria fondamentale di collegamento tra il levante, la sopraelevata e viceversa, non certo l’eliminazione di errori tecnici, come sostiene il sindaco, ma diminuzione del traffico privato nel weekend e il bel tempo hanno consentito un alleggerimento del traffico”.

“Via Cecchi e via Barabino in primis, ma anche sopraelevata in direzione ponente e conseguente intasamento del casello di Genova Ovest – proseguono dal gruppo Facebook – hanno creato un blocco della viabilità considerevole, con enormi disagi per la popolazione tutt’altro che un successo. Poi, se come dice Bucci, i cittadini di piazza Rossetti hanno gradito, pur rispettandoli, si dovrebbe principalmente ascoltare la protesta della stragrande maggioranza di tutti quelli che hanno subito questa discutibile iniziativa”.

“Gli errori son sempre gli stessi – aggiungono – continuare a non considerare che Corso Italia e Corso Marconi siano un’arteria fondamentale della nostra viabilità cittadina. La prosecuzione dell’idea fallimentare, di chiudere una strada o più strade alla viabilità privata sia per il transito sia per il parcheggio. E gli esempi cominciano a essere tanti, troppi, le ciclabili, tolto il bel restyling di Corso Italia son state un enorme fallimento (nessuna invasione di bici come auspicava la giunta), viale Brigate Partigiane ha ancora delle ciclabili provvisorie, inutilizzate e pericolose per i pochi utenti ai quali son dedicate, la ztl di nervi è creato paralisi permanente del traffico nelle ore di punta sull’Aurelia, fino ad arrivare alla chiusura di Corso Marconi. Ed allora, ci chiediamo, perché andate avanti su questa strada?”.

“La giunta Bucci – si legge nel comunicato del gruppo Automobilisti e motociclisti genovesi – così come qualunque giunta rappresenta la popolazione, ha il diritto di governare, ma ha anche il dovere di ascoltare sul serio i cittadini, ma soprattutto guardare con obiettività i risultati di ciò che mette in atto e senza imporre situazioni che la realtà mostrano totalmente fallimentari. Questo non significa, non proporre e non sperimentare, ma imporre soluzioni per idealismo senza apportare beneficio, è una vessazione anti democratica”.