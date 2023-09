Chiavari, partiti i lavori di consolidamento della strada per Maxena

Chiavari. Al via i lavori di consolidamento stradale di un tratto di curva in località Maxena, all’altezza del civico 29. Prevista la realizzazione di una palificata di micropali, la sistemazione del muro in pietra sottostante la strada e la regimazione delle acque meteoriche, per un importo di circa 176 mila euro.

“É partito oggi il cantiere funzionale alla messa in sicurezza della strada che porta al quartiere di Maxena – dichiara l’assessore Paolo Garibaldi – L’installazione dei micropali permetterà di sgravare il muro dai carichi stradali e quindi di evitare un nuovo cedimento del manto”.

“Questa mattina l’impresa aggiudicataria è partita con il primo step di lavori che prevede l’individuazione delle condotte che attraversano il tornante, per poi procedere alla palificata dell’area interessata”.