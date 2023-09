Champions League, la Pro Recco parte bene: 15-6 alla Dinamo Tbilisi

Lavagna. È buona la prima per la Pro Recco che all’esordio in Champions League supera la Dinamo Tbilisi per 15-6. Nella piscina di Lavagna, gremita, i campioni d’Europa non faticano contro i georgiani, già sotto per 10-4 a metà gara. Tre reti per Kakaris e Iocchi Gratta, migliori marcatori della serata.

Georgiani in vantaggio alla prima azione del match con il diagonale di Magrakvelidze, la Pro Recco ribalta subito il punteggio con la controfuga di Di Fulvio e il gol di Iocchi Gratta da posizione 5. Gli ospiti trovano il pari con Tankosic, in superiorità, ma i campioni d’Europa allungano calando il tris: Zalanki servito da Kakaris con l’uomo in più, Nicholas Presciutti con un bolide all’incrocio e la palomba magica di Di Fulvio, chiudono il tempo sul 5-2.

Nel secondo quarto sale in cattedra il greco Kakaris che prima segna il 7-3 ben servito da Fondelli con Dzikhtsiarenka nel pozzetto poi di potenza ai due metri sigla la sua doppietta (8-4) a metà tempo. Pro Recco letale con l’uomo in più, Iocchi Gratta e la prima rete in biancoceleste di Condemi mandano Ivovic e compagni al riposo lungo sul 10-4.

L’avanzata di Younger da posizione quattro inaugura il terzo tempo, la Dinamo Tbilisi ritrova il gol dopo oltre otto minuti con il rigore di Vapenski. Gli attacchi dei biancocelesti vengono murati da alcune buone parate di Razmadze, ma il numero 1 ospite nulla può sulla percussione di capitan Ivovic che entra dal lato sinistro della difesa georgiana e sigla il 12-5, punteggio che non cambia fino alla terza sirena.

La terza magia di Kakaris in avvio di quarto tempo esalta Lavagna, l’altro nuovo acquisto, Condemi, non sbaglia a 70 secondi dal termine l’uomo in più del 14-6, risultato arrotondato dalla palomba di Iocchi Gratta da posizione 4.

“È stata la prima partita della stagione, sono contento del risultato, il livello del gioco non è stato altissimo ma è normale in questa fase, stiamo lavorando ancora forte – commenta mister Sukno -. Ci aspettano ancora due partite in campionato prima della trasferta di Dubrovnik contro lo Jug che per noi sarà molto importante. Kakaris e Condemi si sono inseriti subito bene, sono contento di come hanno fatto questa sera”.

Il tabellino:

Pro Recco – Dinamo Tbilisi 15-6

(Parziali: 5-2, 5-2, 2-1, 3-1)

Pro Recco: Del Lungo, Di Fulvio 2, Zalanki 1, Cannella, Younger 2, Fondelli, N. Presciutti 1, F. Condemi 2, Ivovic 1, Kakaris 3, Aicardi, Iocchi Gratta 3, Negri. All. S. Sukno.

Dinamo Tbilisi: Razmadze, Veshaguri, Akhvlediani, Dzikhtsiarenka, Tkeshelashvili, Vapenski 2, Vlahovic 1, Tankosic 1, Imnaishvili, Magrakvelidze 1, Malyshau, Pjesivac 1, Kapanadze. All. D. Stanojevic.

Arbitri: A. Stanojevic (Serbia), S. Matijasevic (Montenegro).

Note. Superiorità numeriche: Pro Recco 5/10, Dinamo 1/7. Rigori: Dinamo 1/1. Uscito per limite di falli Tkeshelashvili (DT) nel quarto tempo