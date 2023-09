Scontro auto-bici a Ceranesi, ciclista grave in ospedale

Genova. Grave incidente nel primo pomeriggio di venerdì a Ceranesi. Un uomo di 34 anni che stava pedalando in sella alla sua bicicletta in via Lastrico è stato urtato da una macchina ed è stato scaraventato a terra, procurandosi un grave trauma cranico e altre fratture.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 13, e la dinamica è ancora al vaglio. Sul posto sono intervenute l’ambulanza della Croce Verde di Busalla e l’automedica, che hanno prestato i primi soccorsi al ciclista e hanno poi richiesto l’intervento dell’elicottero per il trasporto in ospedale.

L’uomo è stato portato al San Martino, dove è arrivato in codice rosso, ed è stato subito ricoverato e sottoposto ad accertamenti. Sul posto presenti anche i carabinieri per accertare l’esatta dinamica dello schianto.