Armati di cutter rapinano ragazzo in centro storico: arrestati tre minorenni

Genova. Armati di taglierino hanno minacciato un ragazzo di 20 anni in piazza Sarzano, nel centro storico di Genova, per rubargli il telefonino e un pacchetto di sigarette.

Autori della rapina, tre minori stranieri risultati ospiti di strutture per minori non accompagnati, tutti e tre di origini tunisine, tra i 15 e i 17 anni. Il terzetto è stato arrestato dagli agenti delle volanti della Questura: secondo quanto ricostruito, il gruppetto ha puntato il giovane in piazza Sarzano, lo ha avvicinato e poi due ragazzi hanno estratto i cutter mentre il terzo afferrava smartphone e sigarette. Poi la fuga a piedi verso il Porto Antico.

A chiamare il 112 un testimone che ha notato la scena e ha seguito i tre sino a quando gli agenti non sono arrivati sul posto e li hanno arrestati. Si tratta del secondo episodio in due giorni: la sera prima altri due minorenni stranieri erano stati arrestati, sempre per rapina, nel centro storico.