CDM Futsal si prepara al debutto in campionato, De Jesus: “Torneo di alto livello, bisogna partire al meglio”

Campo Ligure. Tutto pronto in casa CDM Futsal per l’inizio ufficiale della nuova stagione. Venerdì 29 settembre, al Palasport di Campo Ligure, i ragazzi di mister De Jesus ospiteranno il Saints Pagnano per la prima di campionato, dopo che nel weekend è andato in archivio l’ultimo test match. La CDM ha infatti preso parte al quadrangolare contro Bologna, Dozzese e Pistoia Futsal, ottenendo due vittorie (entrambe ai rigori contro Dozzese e Bologna), che le sono valse il primo posto nel torneo.

“Mi è piaciuto molto l’atteggiamento della squadra – il commento del tecnico biancoceleste – soprattutto nella fase difensiva, su cui avevamo lavorato molto nel corso della settimana precedente. Ho visto una bella prestazione da parte della mia squadra. Non era facile, perché nel primo match abbiamo affrontato la Dozzese, che è stata allestita per vincere il campionato di A2, e in finale abbiamo affrontato il Bologna, squadra davvero ben organizzata”.

Gettata alle spalle una buona pre-season, ora si pensa solo all’esordio in campionato di venerdì sera contro il Saints Pagnano. “Sono contento di poter disputare subito due gare in casa – prosegue mister De Jesus – ma sappiamo che non sarà comunque facile perché questa nuova Serie A2 Elite è un campionato di alto livello. Sarà per questo molto importante partire al meglio. I ragazzi hanno la giusta carica, hanno la giusta voglia di iniziare poi sarà il campo a dare i suoi giudizi”

La squadra, profondamente rinnovata durante l’estate, può contare su uno “zoccolo duro” di conferme: da una parte i senatori con capitan Andrea Ortisi, Simone Foti e Jonathan Rossini, dall’altra alcuni elementi che hanno sposato la causa come Alessio Saponara, il rientrante Marco Boaventura e Matteo Gargantini, di ritorno dal prestito al Massa. Accanto a loro, i ritorni di Ramon, Fabinho e Andrea Lombardo, oltre alle novità Geovanne da Silva e il portiere Magurno, insieme al suo compagno di reparto (Campese DOC) Samuele Parodi. A completare il tutto ci sono giovani talenti “made in Cdm” come Matteo Avellano e Leonardo Politano, già nel giro della Nazionale. Un mix stuzzicante, che mister De Jesus conta di saper amalgamare al meglio per puntare al sogno Serie A.

La missione, come detto, inizierà venerdì 29 settembre alle 19.45 contro il Saints Pagnano ma la CDM avrà subito in avvio la doppia opportunità casalinga, visto che anche la seconda giornata potrà giocare fra le mura amiche contro i sardi della Leonardo.