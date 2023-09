Cassoni a Pra’, consiglio municipale boccia mozione ‘tombale’. L’opposizione: “Preoccupati da dichiarazioni di Bucci”

Genova. Nel Consiglio monotematico del municipio Ponente di ieri pomeriggio, richiesto dall’opposizione, il centro destra ha votato contro un documento che impegnava il Presidente a chiedere a ADSP di rinunciare all’autorizzazione di costruire i cassoni sul VI modulo del Porto di Pra’.

Preoccupazione da parte della minoranza della coalizione di centro sinsitra, formata dai consiglieri di Partito Democratico, Lista RossoVerdi e Movimento 5 Stelle e Genova Civica:”Alla luce della cantierizzazione presente sul VI Modulo, considerata l’affermazione del Commissario Straordinario di ADSP che ha affermato che nel Porto di Pra’ non verranno realizzati i “cassoni né grandi né piccoli”, il centro sinistra in Municipio presentava un documento con il quale si impegnava il Presidente del Municipio a mettere una pietra tombale su questo annoso progetto per il Ponente, chiedendo a ADSP di ritirare la richiesta di autorizzazione a costruire in questo sito ma il centro destra ha votato contrario”.

“Considerate le dichiarazione del Sindaco Bucci, prossimo Commissario per la realizzazione della Diga di Genova che ha dichiarato Pra’ quale sito idoneo, questa posizione ci preoccupa fortemente – concludono – Prendiamo atto che il centrodestra municipale non ha intenzione di ostacolare il Sindaco/Commissario”