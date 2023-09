Case, a Genova crescono gli affitti per studenti e lavoratori. Si infiamma il dibattito su quelli brevi

Genova. In Liguria il 69,5% dei contratti di locazione sono stipulati per abitazione, mentre il 24,6% riguarda lavoratori trasfertisti e il 6% gli studenti universitari. Stringendo però su Genova, emerge (senza tante sorprese) che è la città con la percentuale più alta di contratti stipulati a studenti (12,3%).

È quanto emerge da un recente studio del Gruppo Tecnocasa, che ha analizzato le locazioni realizzate attraverso le proprie agenzie attive in Liguria nel 2022. Stando ai dati diffusi, in Liguria i contratti più stipulati sono quelli a canone concordato (64,3%), cui seguono quelli a carattere transitorio (27,5%) e poi quelli a canone libero (8,2%). Gli inquilini sono coppie e famiglie nel 51,5% dei casi, mentre sono single nel 48,5% dei casi. Il 41,5% degli inquilini ha un’età compresa tra 18 e 34 anni. La tipologia più affittata in Liguria è il trilocale, con il 35,2% delle scelte, mentre al secondo posto ci sono i quattro locali con il 28,3% delle preferenze. Crescono, rispetto al 2021, le percentuali di affitti a studenti universitari e a lavoratori trasfertisti, mentre resta invariata la tipologia preferita di alloggio, trilocali e quattro locali.

Genova, in linea di massima, riflette dunque il trend regionale: quasi la metà degli inquilini ha un’età compresa tra 18 e 34 anni, ma il tasso di inquilini single supera il 50%, valore in aumento rispetto al 2021. La tipologia più affittata è il trilocale (36,7%) ma è alta anche la percentuale di affitti di bilocali, si arriva al 23,5%.

Dati che si inseriscono in uno scenario particolarmente “caldo”, complice il ddl Santanché sugli affitti brevi. I sindacati dagli inquilini da tempo ormai punto il dito contro il “boom” di appartamenti adibiti ad affitti brevi per sfruttare al massimo il ritorno dei turisti, e chiedono provvedimenti ufficiali e istituzionali per garantire che una quota di alloggi venga destinata all’affitto “classico”: “Il provvedimento che viene proposto dal Ministero del Turismo non contribuisce a risolvere i problemi della condizione abitativa che è stata notevolmente aggravata dall’utilizzo degli immobili per le locazioni brevi – fanno sapere da Suina e Sicet – tuttavia, in quanto teso a colmare la mancanza di una regolamentazione quadro di livello nazionale, costituisce un primo segnale di inversione di tendenza. Auspichiamo si tratti dell’inizio di un percorso che ci auguriamo continuerà in direzione di un vero contrasto alla gentrificazione e di un rilancio di politiche dell’abitare fondate su una maggiore valorizzazione del ruolo dei Comuni”.

Di parere differente, invece, Ape Confedilizia, che ha definito il disegno di legge Santanchè “distruttivo per Genova e per la Liguria. Sono a rischio 150.000 posti letto in Liguria – ha detto Vincenzo Nasini, presidente dell’associazione Genova e Liguria e vicepresidente nazionale – Il provvedimento tratteggiato dal ministro Santanché è di tipo liberticida, con una palese violazione del diritto di proprietà privata. Il tema di fondo è di tipo giuridico e costituzionale: è già scorretto che un ministro si faccia condizionare da una categoria, in questo caso quella degli albergatori. Qui si va oltre, però: viene sacrificato un principio di diritto costituzionale, la proprietà privata”.

Secondo i dati diffusi da Ape Confedilizia, in Liguria due anni fa erano registrati circa 25.000 appartamenti, per un totale di 100.000 posti letto, a fronte di un’offerta alberghiera ed extra alberghiera di 150.000 posti. A Genova e provincia il numero era di circa 11.000 appartamenti e 44.000 posti letto: “A Genova e in Liguria il fenomeno degli affitti brevi è in crescita – sottolineano da Ape Confedilizia – e rappresenta una risorsa per molti proprietari e per il sistema turistico ligure”.