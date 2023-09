Carrello anti-inflazione: ecco i negozi, i supermercati e le farmacie con sconti e prezzi bloccati a Genova

Genova. Si parte domani, domenica 1 ottobre. Dopo mesi di trattative, di protocolli e lettere di intenti, la misura per contenere l’inflazione che impenna soprattutto sul carrello della spesa delle famiglie italiane arriva dalla prova dei fatti, ribattezzata “carrello tricolore”.

“Sono tre mesi di sperimentazione per calmierare i prezzi dei prodotti di largo consumo. E’ un esperimento e io sono molto ottimista sui risultati”, ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. In pratica sugli scaffali dei supermercati si troveranno beni di prima necessità a prezzo calmierato come ad esempio pasta, carne, passata di pomodoro, zucchero, latte, uova, riso, sale, farina, cereali e il fantomatico olio etravergine d’oliva (uno dei prodotti che negli ultimi mesi è stato soggetto ai maggiori rincari).

Ma nel carrello ci saranno anche prodotti per l’infanzia, come i pannolini, e per l’igiene. Gli esperti hanno calcolato un risparmio medio di 150 euro sulla spesa totale per famiglia, che arriva a circa 100 euro se si considera la sola spesa alimentare.

Per segnalare questi prodotti, sarà presente un bollino tricolore antinflazione autorizzato dal governo, oltre a una pubblicità progresso finanziata dalla presidenza del Consiglio.

All’iniziativa hanno aderito unitariamente tutte le associazioni della distribuzione moderna, del commercio tradizionale, esercenti e cooperative, settore farmaceutico e parafarmaceutico (Federdistribuzione, Ancd – Conad, Ancc – Coop, Confcommercio, Fiesa – Confesercenti, Confcooperative – consumo e utenza, Confimprese, Federfarma, Assofarm, Farmacieunite, Federfardis, Mnlf, Culpi, Fnpi, Unaftisp). Il Patto ha inoltre registrato la condivisione delle principali associazioni del mondo dell’industria alimentare e non (Federalimentare, Centromarca, IBC, Union alimentari Confapi, Unionfood, Assogiocattoli, Confimi industria), dell’artigianato (Cna, Confartigianato, Casartigiani), cooperative (Legacoop agroalimentare, Confcooperative–Fedagripesca) e mondo dell’agricoltura (Coldiretti, Confagricoltura, Filiera Italia, Copagri, CIA).

A Genova e provincia sono oltre 250 gli esercizi commerciali, soprattutto supermercati, ipermercati, market e farmacie che aderiscono all’iniziativa. Ci sono tutti i principali marchi della Gdo. A questo link è possibile scaricare l’elenco completo degli esercizi aderenti in provincia di Genova .

Conad per esempio aderisce all’iniziativa offrendo nei propri punti vendita oltre 600 prodotti a marchio a prezzi calmierati fino alla fine dell’anno, per offrire ai propri clienti una spesa completa e di qualità.

Carrefour aderisce al trimestre anti-inflazione che inizierà il primo ottobre bloccando i prezzi su tre fronti: il carrello con 30 prodotti prima necessità a 30 euro, il “risparmio di qualità” su 700 articoli a marchio proprio e 222 prodotti indispensabili Simpl. In particolare il carrello 30 prodotti a 30 euro contiene articoli come pasta e riso ma anche, tra gli altri, caffè, salumi e formaggi, verdure in scatola, merende, acqua e bevande, detergenti, carta igienica, e cibo per animali.

Coop spiega in una nota che i prezzi saranno ribassati del 10% per oltre 200 prodotti, tra i quali pasta, pelati, caffè, uova, latte, formaggi, pannolini, baby food e detergenza, anche biologici o del commercio equo e solidale. Per gli altri 1000 il prezzo sarà bloccato. L’operazione si aggiunge alle iniziative già in corso e alle altre previste di tutela del potere d’acquisto come la social card.