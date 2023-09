Genova. Sono iniziati oggi i lavori di riqualificazione di piazza Caricamento, finanziati dal Comune con 1,6 milioni di euro del Pnrr nell’ambito nel programma Pinqua. Il progetto, approvato lo scorso dicembre dalla giunta di Palazzo Tursi, prevede nuovi spazi verdi e alberi nel settore davanti alla statua di Raffaele Rubattino.

A sancire l’inizio delle operazioni è un’ordinanza della direzione Mobilità che cancella temporaneamente i parcheggi merci sul lato di ponente. Il provvedimento rimarrà in vigore fino al 4 marzo 2024, dunque si può stimare una durata dei lavori pari a sei mesi. Dal punto di vista della viabilità non ci sarà nessun’altra modifica visto che “il numero di posti residui destinati ai veicoli adibiti a carico e scarico delle merci è ritenuto sufficiente a soddisfare le esigenze degli operatori che riforniscono le attività commerciali”, si legge nel provvedimento pubblicato.

Un intervento che “rientra nel progetto più ampio della rigenerazione e riqualificazione delle piazze del centro storico come poli di aggregazione sociale e come luoghi dove poter trascorrere del piacevole tempo libero, in sicurezza, fruendo di spazi pubblici in un contesto urbano dalla straordinaria bellezza architettonica”, spiegava il vicesindaco e assessore Pietro Piciocchi.

Di certo sarà un cambiamento piuttosto impattante, a livello d’immagine, per una piazza che non è mai stata “elegante” nella memoria dei genovesi. Caricamento infatti è nata nel 1839 dove nel Medioevo c’era il mare, in origine dedicata ai carri e in seguito occupata dai treni in servizio sulla linea Torino-Genova che qui caricavano (come suggerisce il nome) e scaricavano le merci del porto. Nel Novecento i treni hanno fatto spazio prima ai tram e poi agli autobus, per cui la piazza funzionava da capolinea principale dell’intera rete. Nel 1992, con la trasformazione di tutto il porto antico e la costruzione del sottopasso, è stata pedonalizzata e “svuotata”.

Piazza Caricamento, ecco il progetto di riqualificazione con panchine e verde pubblico

Ora un nuovo capitolo all’insegna del verde. I rendering diffusi mostrano una serie di settori rettangolari occupati da alberi e aiuole circondate da panchine. Una scelta che ha già fatto discutere. I risultati si vedranno comunque nel giro di qualche mese.