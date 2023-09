Genova. E’ stato trasferito questa mattina il detenuto , che ieri era salito sul tetto del panifico del carcere di Marassi, lanciando alcuni oggetti in strada.

L’uomo, dopo due ore di trattative con la polizia penitenziaria, era sceso salendo sul carrello mobile predisposto dai vigili del fuoco. A comunicare il trasferimento è Fabio Pagani , segretario regionale della UILPA Polizia Penitenziaria.

“Si è rischiato grosso ieri, un gesto di protesta estremo di un detenuto nelle nostre prigioni che, da un lato è indice del disagio in cui versa l’utenza, specie quella affetta da patologie psichiatriche e che rimane pressoché abbandonata a se stessa, dall’altro, oltre al rischio della propria incolumità, il detenuto poteva colpire passanti e automobilisti , considerato il lancio di pezzi di ardesia in strada, una situazione che conclama e la vulnerabilità del sistema penitenziario le cui sorti si reggono per quel che è possibile esclusivamente sul quotidiano sacrificio degli operatori, primi fra tutti quelli del corpo di Polizia penitenziaria in sottorganico”.

“Per questo il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, farebbe bene a interessarsi compiutamente alle questioni carcerarie al di là degli aneddoti che ama raccontare à prosegue Pagagni – i quali probabilmente non a caso ricordano soprattutto momenti di torpore, e, unitamente a tutto il Governo Meloni, dovrebbe prendere compiutamente atto della strisciante emergenza penitenziaria – a cominciare proprio da un carcere come quello di Marassi che dovrebbe essere affidato a persone all’altezza del personale di polizia penitenziaria che si ha a disposizione”.