Carcere di Marassi, porta droga al parente durante un colloquio: fermata dalla penitenziaria

Genova. Ha portato della droga al familiare detenuto nel carcere di Marassi e gliel’ha passata durante il colloquio, ma la polizia penitenziaria ha scoperto l’illecito e la donna è stata fermata.

A dare la notizia è il segretario regionale per la Liguria del Sindacato autonomo di polizia penitenziaria Sappe Vincenzo Tristaino: “Ancora una brillante operazione di polizia giudiziaria al carcere di Marassi dove la Polizia Penitenziaria ha colto una donna che tentava di passare dello stupefacente, probabilmente cocaina, a un familiare detenuto. Il SAPPE si complimenta per la brillante operazione eseguita dai colleghi con l’auspicio che in regione Liguria vengano incrementati momenti di formazione sul tema del contrasto e l’introduzione di stupefacenti e cellulari all’interno degli istituti penitenziari”.

Sabato, intanto, un altro detenuto è salito sul tetto del box Agenti nel cortile passeggi per protesta e dopo la mediazione con direttore, comandante ed agenti è poi sceso, complice anche la pioggia.

“Questa è la critica quotidianità di Marassi”, prosegue Tristaino: “Abbiamo una media 700 detenuti, nei giorni scorsi non c’era nemmeno posto per ricevere gli arrestati, ed il paradosso è che abbiamo personale di Marassi in supporto a carceri del Piemonte quando qui siamo in piena emergenza”.