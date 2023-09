Canottaggio, tanti podi per i club liguri al Campionato di Società di Eupilio

Genova. Canottieri liguri sugli scudi anche nel max weekend remiero di Eupilio, sede del Campionato di Società, del Trofeo dei Giovani e del Meeting Nazionale Allievi e Cadetti. Il Campionato di Società vede le società liguri salire più volte sul podio.

La Canottieri Sampierdarenesi firma il 4 con Under 18 con Jacopo Cappagli, Romeo Schirinzi, Roberto Gotz e Jacopo Costa (tim. Mattia Zambosco). Terzo il 4 con variato di una unità con Roberto Terranova al posto di Costa. Nel 4 senza Over 17 l’impresa firmata da Martino Cappagli, Luca Carrozzino, Danilo Costa e Francesco Graffione.

Bene anche il Rowing Club Genovese. Successo per Maria Ludovica Costa e Vittoria Tonoli nel doppio over 17. Argento per il 4 di coppia misto Under 18 con Edoardo Maria Barabino, Elisa Pecorella, Alberto Mondini e Irene Dominici e per il doppio Over 17 di Giacomo Costa ed Edoardo Marchetti. Terza piazza per il 4 di coppia Under 18 con a bordo Gabriele Loiacono, Danilo Dominici, Giacomo De Sena e Federico Cacciacarne e anche Over 17 con Matteo Pozzobon ed Ermanno Virgilio al posto di Dominici e De Sena. Bronzo anche per il 4 di coppia Over 17 con Giacomo Costa, Alessia Della Fazia, Vittoria Tonoli ed Edoardo Marchetti.

Alice Lauletta e Davide Campanini trascinano lo Speranza Pra’ ai vertici con la vittoria nel doppio misto. Brilla anche il 4 di coppia over 17 con Matilde Bozzano, Irene Podestà, Arianna Ramella e Lucia Cambiaso.

A segno la Sportiva Murcarolo nel 4 con over 17 firmato da Giovanni Melegari, Andrea Licatalosi, Enrico Perino e Michele Maspero (tim. Fabio Siracusa), l’argento del doppio misto (Silvia Sciutto, Cesare Bozzo) e il bronzo dell’otto (Melegari, Sitia, Maspero, Licatalosi, Falchetti, Corazza, Caprile, Cantilonne, tim. Siracusa).

Un titolo italiano anche per la Canottieri Velocior 1883 nel 2 senza Under 18 con Greta Spissu e Francesca Torri.

Seconda l’Elpis Genova nel 4 di coppia Over 17 di Selene Gigliobianco, Massimiliano Menessini, Matteo Pili e Silvia Tripi. Bronzo per il 2 senza Under 18 della Canottieri Sanremo con Roberto e Carlo Alberto Strazzulla.

Nel Trofeo delle Regioni il bronzo del 4 di coppia Cadetti con gli spezzini Nicola e Luca Neri,

Nel Meeting Nazionale Allievi e Cadetti è festa grande per il 4 di coppia Allieve C con Bianca Bernardi (Argus), Lucrezia Maria Dittamo (Velocior 1883), Francesca Brena (Speranza Pra’) e Giada Righettini (D’Annunzio). Bernardi e Dittamo vincono anche nel doppio Allieve C. Brilla la cadetta Paola Maria Malinconico (LNI Savona). Oro per il doppio Allievi C della Canottieri Voltri formato da Francesco Laviosa e Simone Marchetti. Vittoria anche per Manuel Battista Tosi e Lorenzo Caperoni.