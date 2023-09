Tragedia in canoa alla foce dell’Entella, la perizia medico-legale: “Andrea Demattei è morto per ipotermia”

Genova. E’ stata l’ipotermia a provocare l’arresto cardiaco che ha ucciso il giovane Andrea Demattei, il 14enne che il 12 gennaio di quest’anno mentre si allenava in canoa alla Foce dell’Entella, era rimasto incastrato con il natante in un tronco d’albero. Andrea rimasto in acqua per oltre un’ora sorretto da uno degli istruttori fino a che i vigili del fuoco non erano riusciti a liberarlo. A chiarirlo la consulenza medico-legale affidata dalla Procura a Francesca Fossati che spiega che il ragazzo è rimasto nell’acqua gelida “per un tempo certo di 60 minuti e stimato di 90 minuti“.

Il ragazzino era rimasto cosciente per lungo tempo, cioè fino a poco prima di essere tirato fuori dall’acqua gelida del torrente ma quando era stato portato a terra era ormai incosciente, in arresto cardiaco. Era stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale Gaslini di Genova dove era molto tre giorni dopo. La morte di Demattei, prosegue il medico legale, “è stata determinata da morte cerebrale conseguente a stato post anossico irreversibile secondario ad arresto cardiaco (potermico, in paziente vittimo di incidente canoistico fluviale“.

La perizia esclude definitivamente l’ipotesi che Andrea, grande appassionato di basket oltre che di canoa, potesse essere deceduto per un malore improvviso e questo vuol dire solo una cosa: se Andrea fosse stato tirato fuori dall’acqua prima, non sarebbe morto.

Questo sembra essere un primo punto fermo nella terribile tragedia, elemento che era emerso fin dai primi momenti visto che in tanti quella sera sulle sponde dell’Entella hanno assistito impotenti al dramma che si consumava.

Per la morte di Andrea Demattei il sostituto procuratore Francesco Cardona ha iscritto nel registro degli indagati 8 persone. Da un lato ci sono i legale rappresentante della Shock wave di Sestri levante, la società con cui si allenava il 14enne, e i tre istruttori che stavano seguendo l’uscita sul fiume, tra cui quello che immediatamente si era gettato nel torrente per tenere la testa del ragazzino fuori dall’acqua e che a sua volta era stato poi soccorso per ipotermia.

Dall’altro sono indagati quattro i vigili del fuoco: due della squadra di Chiavari, intervenuta immediatamente sul posto, e due sommozzatori arrivati da Genova. i primi ad essere chiamati dalla squadra a terra. Poi sul posto erano arrivati anche i sommozzatori dalla Spezia che alla fine, quel tragico pomeriggio, riuscirono dopo lunghi tentativi a liberare il piccolo Andrea dalla canoa, ma troppo tardi.

Le indagini della Procura non sono ancora chiuse perché le responsabilità secondo gli investigatori potrebbero essere molteplici, dalla decisione degli istruttori di procedere con l’allenamento nel torrente nonostante le acque si fossero ingrossate a causa delle piogge dei giorni precedenti ai ritardi nei soccorsi da parte dei pompieri, aspetto quest’ultimo che era stato messo in rilievo dai parenti del 14enne già giorni successivi alla morte.

Corretta, secondo il medico legale Fossati invece, la catena di soccorso una volta che il ragazzo era stato tirato fuori dall’acqua dalla prima valutazione tempestiva del medico del 118, alle cure prestate al Gaslini, ma purtroppo questo non è stato sufficiente.

Non è escluso che il pm, all’esito della consulenza, non disponga una successiva perizia su tempistiche e modalità di soccorso da parte dei vigili del fuoco.