Campionato della Lanterna, pronta a scattare l’undicesima edizione

Genova. Il Campionato della Lanterna taglia il traguardo dell’undicesima edizione. Conto alla rovescia per la rassegna velica d’altura che dal 14 al 29 ottobre il Circolo Nautico Mandraccio organizza con la collaborazione del Comune di Genova e del Porto Antico di Genova sotto l’egida della I-Zona FIV e il supporto di LNI Genova Centro, LNI Genova Sestri, Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto (organizzatore delle prime 10 edizioni); A.S.D.P.N Dip. Enel, A.N.S.D., CN Luigi Rum, A.S.P.E.R. Genova, ASD Il Pontile, US Quarto, Circolo Nautico e Sturla e USE Ciappeletta.

Saranno ammesse al Campionato le imbarcazioni con certificazione di stazza IRC, ORC, ORC diporto e Monotipi J24 e J80 come riportato sul bando ufficiale, Le iscrizioni scadranno alle ore 22 del 9 ottobre 2023. A seguire, per eventuali informazioni, dal 9 al 12 ottobre sarà possibile contattare la Segreteria del C.N. Mandraccio al numero 3758026424 dalle ore 17 alle ore 19. A disposizione anche la mail info.lanterna@circolonauticomandraccio.it.

La partnership con Porto Antico spa consente al CN Mandraccio di metter a disposizione, per tutti i partecipanti, l’ormeggio gratuito per l’intera durata della competizione presso l’area della Fiera di Genova.

I confronti in acqua si terranno nelle giornate di domenica 15 ottobre, sabato 21 ottobre, domenica 22 ottobre e sabato 28 ottobre. Sono previsti percorsi a bastone tra le boe e costieri nel tratto di mare antistante Genova e il promontorio di Portofino.

Il briefing, con la presentazione di armatori ed equipaggi, si terrà sabato 14 ottobre. Quartier generale del Campionato della Lanterna sarà il padiglione Jean Nouvel della Fiera di Genova. La cerimonia di premiazione si svolgerà domenica 29 ottobre dalle 16 presso il Museo della Lanterna di Genova.

L’11° Campionato della Lanterna, sostenuto dal main sponsor Caim Group, dai co-sponsor Drigging, Mostes, Quantum Sails, Compagnia del Pesto, Migone e Cocchi e dai partner tecnici Toio e Milfa, regalerà un’ opportunità davvero unica a tutti i partecipanti. Potranno visitare gratuitamente ed in esclusiva (senza visitatori esterni) il prestigioso faro, il più alto del mediterraneo, e simbolo della città di Genova. Saranno premiati i primi tre classificati di ogni raggruppamento ed i primi Overall.

La locandina dell’evento