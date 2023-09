Camion sbaglia manovra e schiaccia su un cancello i pedoni: travolti madre e figlio in passeggino

Genova. Paura questa mattina a Bolzaneto, dove un camion in manovra non si è accorto della presenza di alcuni pedoni, travolgendoli in retromarcia e schiacciandoli contro un cancello. Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre persone, tra cui una giovane madre con il proprio figlio nel passeggino.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 13, all’altezza del numero civico 67r di via Bolzaneto. Immediati i soccorsi giunti sul posto in pochi istanti. Per fortuna solo spavento per il bimbo il cui passeggino, secondo le prime testimonianze, si sarebbe rovesciato: il piccolo è risultato totalmente illeso, e quindi poi recuperato e portato a casa da una nonna.

Controlli necessari invece per la madre, portata al pronto soccorso del Galliera con un trauma al bacino, ma in codice giallo e cosciente. Anche un’altra persona è rimasta coinvolta, ma anche per lei, per fortuna, solo paura e qualche contusione. Per precauzione è stata comunque trasportata al Villa Scassi di Sampierdarena sempre in codice giallo. Non si segnalano disagi per il traffico.