Genova. Una donna di 28 anni è caduta ieri sera da un muretto sugli scogli in piazzale Kennedy, verso Punta Vagno, poco prima dell 23.

La giovane è stata soccorsa dall’automedica del 118 dopo la chiamata di chi ha assistito alla scena. Allertati anche polizia e capitaneria di porto.

I traumi non sono gravissimi, ma per la dinamica la ventottenne, sempre cosciente durante i soccorsi, è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale San Martino in codice rosso.