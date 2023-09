Cade con lo scooter in corso Monte Grappa: donna di 50 anni al pronto soccorso

Genova. Incidente questa mattina in corso Monte Grappa, dove all’altezza della farmacia una donna di circa 50 anni alla guida dello scooter è caduta per cause ancora da chiarire.

La donna è rimasta a terra, cosciente, fino all’arrivo dei soccorsi, giunti sul posto pochi minuti dopo. Dopo le medicazioni di rito, la signora è stata immobilizzata e trasportata al pronto soccorso del Galliera in codice giallo.

Nel frattempo si registrano disagi e rallentamenti per il traffico e la viabilità della zona, con code di diverse decine di metri.