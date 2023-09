Bus in fiamme sulla A12, due indagati dalla procura di Genova: via alla perizia sulla costruzione/manutenzione dei mezzi

Genova. Ci sono due indagati per l’incendio del 9 luglio scoppiato all’interno della galleria Monte Giugo in A12 danneggiata da un bus che aveva preso improvvisamente fuoco. I passeggeri, fatti uscire in fretta e furia dall’autista non avevano riportato gravi ferite ma in 12 erano stati portati in ospedale tra cui una donna incinta per sintomi di intossicazione.

Anche l’autista-eroe, ricoverato in condizioni gravi per l’intossicazione dal fumo, si era poi ripreso ed era stato dimesso alcuni giorni dopo. L’incendio aveva di fatto bloccato l’autostrada per ore, con ripercussioni anche nei giorni successivi visto che la galleria era stata posta sotto sequestro fino a che i periti della procura non avevano dato il via libera alla riapertura constando l’assenza di danni strutturali.

Per capire cosa sia successo a quel pullman della ditta Man la procura ha deciso di svolgere accertamenti tecnici iscrivendo nel registro degli indagati il rappresentante legale della Man in Italia e il responsabile dell’officina delle manutenzioni. I reati ipotizzati sono incendio colposo e lesioni. L’azienda dal canto suo ha sempre sottolineato come il bus, costruito nel 2019, fosse stato sottoposto ai regolari tagliandi e manutenzione.

Il sostituto procuratore Giovanni Arena ha affidato la perizia all’ingegnere Marco Sartini: l’obiettivo, visto che il bus protagonista della vicenda è andato completamente distrutto, è quello di indagare se i mezzi gemelli abbiano difetti di progettazione o fabbricazione che potrebbero aver causato il surriscaldamento, oppure se il problema sia dovuto a scarsa manutenzione o in alternativa, se l’evento sia stato del tutto casuale e imprevedibile.