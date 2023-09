Bonus Trasporti, Traversi e Giordano (M5S): “Depositeremo emendamenti per impegnare il governo a trovare i fondi”

Genova. “Un altro contributo nato per aiutare centinaia di migliaia di cittadini, rischia di rimanere senza fondi e la colpa è ancora una volta di un governo incapace non solo di mantenere le promesse ma anche di mettere al primo posto le classi meno abbienti. Il bonus in questione è quello relativo ai trasporti per poter accedere al diritto alla mobilità pubblica”.

Lo denuncia il deputato M5S e componente della IX Commissione trasporti Roberto Traversi con il coordinatore del M5S Genova Stefano Giordano.

“In sede di legge di bilancio, come M5S depositeremo una serie di emendamenti per impegnare il governo a trovare i fondi necessari per finanziare questa misura, vitale per sostenere soprattutto le fasce più deboli, quelle maggiormente penalizzate dai tagli orizzontali operati finora dall’esecutivo”, fa sapere Traversi, che poi ricorda: “Con circa 1.875.600 bonus emessi, quello relativo ai trasporti è stato non solo un contributo per le famiglie ma anche per promuovere la mobilità ambientalmente e socialmente sostenibile”.

“In Comune, depositeremo un ordine del giorno che impegna l’amministrazione Bucci a trovare degli interlocutori in Regione e al ministero competente affinché si possa dare nuova linfa a questa misura. Come sottolineato dall’Associazione Utenti Trasporto Pubblico, in questo periodo di emergenza economica e climatica, la funzione del bonus si è rivelata di fondamentale importanza”, conclude Giordano.

Nella foto le code per fare la domanda.