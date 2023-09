Bonus trasporti, Rossetti (Pd): “Misura importante, dalla giunta Toti serve più coraggio”

Genova. “Il bonus trasporti è stata un’importante misura che ha aiutato centinaia di migliaia di famiglie, maggiormente in difficoltà, a usufruire del trasporto pubblico senza gravare ulteriormente sulle spese familiari, in questa grave fase di crisi economica. Trovarsi a settembre con il bonus ancora bloccato per l’esaurimento dei fondi e per il mancato rinnovo del finanziamento da parte del governo, sia per il 2023 che per il 2024, è inaccettabile”. Così il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti dopo la risposta in aula alla sua interrogazione sul bonus trasporti.

“È uno strumento che, oltre e venire incontro alle persone più deboli, incentiva la mobilità sostenibile e l’uso del trasporto pubblico locale che in Liguria, viste anche le condizioni in cui versa la rete autostradale, va promosso e incoraggiato. A testimoniare il successo di questa misura sono i dati, che vedono la Liguria tra le regioni con il maggior numero di richieste. Per questo non possiamo accontentarci dei timidi tentativi di rinnovo portati avanti dalla Giunta e elencati ieri in aula dall’assessore Sartori in risposta alla mia interrogazione”-

“Va bene aver fatto inserire nell’ordine del giorno della commissione interregionale infrastrutture e mobilità la richiesta di prorogare per tutto il 2023 e anche per il 2024 il bonus, ma non basta, visto che la richiesta è stata inserita solo ieri, speravamo che già da tempo la giunta si fosse mossa in questa direzione. Serve più coraggio e determinazione nel chiedere al governo, fra l’altro anch’esso di centrodestra, di ripristinare al più presto questa misura”, conclude Rossetti.